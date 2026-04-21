Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an làm việc với người đàn ông hành hung phụ nữ ở Quy Nhơn

Đức Nhật
Đức Nhật
21/04/2026 10:04 GMT+7

Công an làm việc với người đàn ông chặn xe, hành hung phụ nữ giữa đường ở Quy Nhơn gây bức xúc dư luận mấy ngày qua.

Ngày 21.4, Công an phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết đã làm việc với người đàn ông chặn đường, hành hung phụ nữ gây bức xúc dư luận mấy ngày qua.

Người đàn ông chặn đường, hành hung phụ nữ gây bức xúc dư luận

Theo xác minh ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 19.4, trước căn nhà số 705 Âu Cơ (khu phố 7, phường Quy Nhơn Tây), N.B.T (27 tuổi, trú phường Quy Nhơn Bắc) điều khiển xe máy chặn đầu xe của chị N.T.T.V (34 tuổi, trú khu phố 5, phường Quy Nhơn Tây).

Tại đây, T. dùng dép đánh nhiều lần vào vùng mặt, đồng thời dùng chân đá vào người chị V. Trong lúc bị tấn công, nạn nhân kêu cứu và được người dân gần đó can ngăn.

Sau sự việc, chị V. trình báo công an, đồng thời đăng tải đoạn clip ghi lại diễn biến lên mạng xã hội. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Quy Nhơn Tây nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời người liên quan đến làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Khu vực xảy ra vụ việc người phụ nữ bị hành hung

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 20.4, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông chặn đường hành hung phụ nữ tại Quy Nhơn, gây bức xúc trong dư luận.

Theo nội dung clip, người phụ nữ đang di chuyển thì bị một người đàn ông lái xe máy không đội mũ bảo hiểm chặn lại. Khi nạn nhân dừng xe, người này tiến đến dùng dép đánh liên tiếp vào vùng mặt và đầu, sau đó túm tóc, kéo đầu nạn nhân xuống rồi lên gối.

Đoạn video sau khi xuất hiện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực của người đàn ông.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận