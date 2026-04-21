Công an làm việc với người đàn ông hành hung phụ nữ ở Quy Nhơn

Ngày 21.4, Công an phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết đã làm việc với người đàn ông chặn đường, hành hung phụ nữ gây bức xúc dư luận mấy ngày qua.

Người đàn ông chặn đường, hành hung phụ nữ gây bức xúc dư luận ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo xác minh ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 19.4, trước căn nhà số 705 Âu Cơ (khu phố 7, phường Quy Nhơn Tây), N.B.T (27 tuổi, trú phường Quy Nhơn Bắc) điều khiển xe máy chặn đầu xe của chị N.T.T.V (34 tuổi, trú khu phố 5, phường Quy Nhơn Tây).

Tại đây, T. dùng dép đánh nhiều lần vào vùng mặt, đồng thời dùng chân đá vào người chị V. Trong lúc bị tấn công, nạn nhân kêu cứu và được người dân gần đó can ngăn.

Sau sự việc, chị V. trình báo công an, đồng thời đăng tải đoạn clip ghi lại diễn biến lên mạng xã hội. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Quy Nhơn Tây nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời người liên quan đến làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Khu vực xảy ra vụ việc người phụ nữ bị hành hung ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 20.4, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông chặn đường hành hung phụ nữ tại Quy Nhơn, gây bức xúc trong dư luận.

Theo nội dung clip, người phụ nữ đang di chuyển thì bị một người đàn ông lái xe máy không đội mũ bảo hiểm chặn lại. Khi nạn nhân dừng xe, người này tiến đến dùng dép đánh liên tiếp vào vùng mặt và đầu, sau đó túm tóc, kéo đầu nạn nhân xuống rồi lên gối.

Đoạn video sau khi xuất hiện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực của người đàn ông.