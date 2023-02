Công an làm việc với thiếu nữ điều khiển xe máy tông cụ ông rồi bỏ chạy

Ngày 6.2, Công an H.Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã làm việc với 2 thiếu nữ điều khiển xe máy tông cụ ông đang đi bộ trên đường chấn thương sọ não rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.



T. khai nhận điều khiển xe máy gây tai nạn rồi bỏ chạy

2 thiếu nữ này là P.T.N.T (16 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) và N.H.Tr (15 tuổi, quê Long An).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 46 phút ngày 31.1, T. điều khiển xe máy 72L9 – 3900 chở Tr. phía sau lưu thông trên đường quy hoạch số 14, TT.Long Điền, theo hướng từ TP.Bà Rịa đi TT.Long Điền thì xảy ra va chạm với cụ ông N.Đ (69 tuổi, ngụ H.Long Điền) đang đi bô trên đường theo hướng cùng chiều với xe máy.

Vụ va chạm khiến xe máy và 2 thiếu nữ ngã xuống đường, cụ ông N.Đ bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, T. và Tr. dựng xe máy lên bỏ chạy, để cụ ông tại hiện trường.

Cụ ông sau đó được người dân phát hiện đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng hôn mê do chấn thương não.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Long Điền đã xác định phương tiện mà 2 thiếu nữ điều khiển, sau đó mời cả 2 về trụ sở công an làm việc. Tại đây, T. cho biết do vừa điều khiển xe máy vừa xem điện thoại nên gây ra vụ tai nạn trên.