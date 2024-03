Công an Lào được bồi dưỡng dùng ‘khuyển binh’, xúc động chia tay trong lễ bế giảng

Sáng 11.3, tại H.Sóc Sơn (Hà Nội), Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (viết tắt là Trung tâm huấn luyện), thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - K02, Bộ Công an tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng công tác huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ cho cán bộ Bộ Công an Lào năm 2023.

Lễ bế giảng do thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó tư lệnh K02, chủ trì. Dự buổi lễ còn có đại tá Khon Sỉ Nao Vạ lạt, Trưởng cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam, cùng lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và 15 cán bộ, chiến sĩ công an Lào trong lớp bồi dưỡng.

Thượng tá Dương Đình Đoàn, Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ

Thượng tá Dương Đình Đoàn, Phó giám đốc Trung tâm huấn luyện, cho biết đơn vị đã có truyền thống 64 năm về lĩnh vực huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ và có đội ngũ cán bộ, giáo viên dày dạn kinh nghiệm cũng như cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ. Do đó, sau khi nhận kế hoạch của K02, Trung tâm huấn luyện đã chuẩn bị mọi mặt công tác phục vụ tiếp nhận, mở lớp giúp công an nước bạn bồi dưỡng chuyên khoa phát hiện ma túy, phát hiện thuốc nổ và chuyên khoa tìm kiếm cứu nạn.

Theo thượng tá Đoàn, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác quản lý, nuôi dưỡng, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ. Đồng thời, được thực hành các động tác cơ bản, huấn luyện chuyên sâu 3 chuyên khoa nghiệp vụ kể trên với thời lượng lên đến 600 tiết.

Cạnh đó, Trung tâm huấn luyện còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế, học tập và trao đổi kinh nghiệm tại một số công an các đơn vị, địa phương.

Các cán bộ công an Lào tham gia lớp bồi dưỡng

Học viên cũng nắm chắc phương pháp huấn luyện và thực hành thuần thục các nội dung huấn luyện chó nghiệp vụ phát hiện ma túy, thuốc nổ và tìm kiếm cứu nạn. Chó nghiệp vụ đã chủ động tìm kiếm phát hiện tốt mùi hơi ma túy, thuốc nổ, cũng như mùi hơi người trong tìm kiếm cứu nạn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó tư lệnh K02, tặng giấy khen cho các học viên

Kết quả, 100% học viên và chó nghiệp vụ đều đạt yêu cầu tốt nghiệp, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt gần 90%.

Phát biểu tại lễ bế giảng, thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh cho hay, thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam đã đào tạo giúp Bộ Công an Lào 5 khóa huấn luyện với tổng số 55 cán bộ, 55 chó nghiệp vụ ở các chuyên khoa giám biệt mùi hơi người; bảo vệ và truy tìm dấu vết hơi; phát hiện ma túy, phát hiện thuốc nổ, tìm kiếm cứu nạn.

Công an Lào được bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng "khuyển binh"

Bộ Công an Việt Nam còn viện trợ 65 chó sinh sản cùng cơ số vật tư, dụng cụ phục vụ công tác nuôi dưỡng, nhân giống, huấn luyện, sử dụng và phòng, chữa bệnh.

Bộ Công an Việt Nam cũng cử 2 đoàn công tác trực tiếp sang giúp Bộ Công an Lào đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn công tác phòng, chữa bệnh cho chó nghiệp vụ.

Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng cho Công an Lào dùng "khuyển binh" để phát hiện ma túy, tìm bom mìn và tham gia tìm kiếm cứu nạn

Thiếu tướng Bảnh nhìn nhận, kết quả huấn luyện này chỉ là bước đầu, muốn sử dụng chó nghiệp vụ có hiệu quả và lâu dài, khi về nước, công an Lào phải có kế hoạch tiếp tục chăm sóc, huấn luyện thường xuyên, nâng cao năng lực chó nghiệp vụ, cũng như tăng cường sử dụng phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại đất nước mình.

"Trong thời gian tới, nếu phía bạn có yêu cầu, Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng cử những cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn sang nước bạn để tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực này", thiếu tướng Bảnh nói.

Thượng tá Viêng Ngân Vàng Bua Xồng xúc động gửi lời cảm ơn và tạm biệt thầy cô, bạn bè

Xúc động gửi lời cảm ơn và tạm biệt bằng tiếng Việt, thượng tá Viêng Ngân Vàng Bua Xồng, trưởng đoàn, cho hay thời gian tham gia khóa bồi dưỡng tại Việt Nam đã mang lại nhiều kỷ niệm đẹp, cũng như kiến thức quý giá.

Bộ Công an Việt Nam đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất từ chỗ ăn, nơi ngủ, địa điểm huấn luyện, học tập và các điều kiện khác cho các học viên.

Đoàn Công an Lào chụp ảnh lưu niệm trước khi về nước

Quá trình bồi dưỡng, các học viên không chỉ được thầy, cô tại Trung tâm huấn luyện truyền đạt kiến thức nghiệp vụ trong công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn cho các học viên thấy những nét đẹp trong văn hóa và con người Việt Nam.



"Tôi sẽ nhớ mãi sự hiếu khách của người dân, vẻ đẹp cảnh quan và những món ăn đặc sắc của Việt Nam. Dù đến lúc phải xa thầy cô và các bạn nhưng tình cảm và kỷ niệm về Việt Nam sẽ mãi theo tôi, đó sẽ mãi là kỷ niệm đẹp nhất", thượng tá Viêng Ngân Vàng Bua Xồng nói, và hứa về nước sẽ tiếp tục vận dụng, phát huy những kiến thức, kỹ năng học được tại Việt Nam để tham gia có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại quê hương mình.