Công an lấy lời khai nhóm nằm trên xe máy, so kè tốc độ ở TP.HCM

Ngày 18.8, nguồn tin PV Thanh Niên xác nhận, Công an P.3 (Q.Gò Vấp) đang phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) khẩn trương xử lý nhóm tài xế nằm dài trên yên xe máy, so kè tốc độ trên đường Phạm Văn Đồng.

Nhóm tài xế nằm dài trên xe máy, so kè tốc độ trên đường Phạm Văn Đồng, TP.HCM CẮT TỪ CLIP

Theo nguồn tin, bước đầu cơ quan chức năng xác định có khoảng 6 người liên quan đến vụ việc nói trên. Trong đó, có 2 người vừa là chủ phương tiện vừa là tài xế trực tiếp tham gia vào vụ việc, còn lại là mượn xe của bạn và người thân.

Sáng nay 18.8, Công an P.3 phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh lấy lời khai với nhóm người này để phục vụ công tác điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của nhóm người này làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 17.8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm tài xế nằm dài trên yên xe máy rồi tăng ga, so kè tốc độ trong làn đường dành cho ô tô. Bên dưới đoạn clip, nhiều tài khoản bày tỏ sự phẫn nộ về hành động nguy hiểm này.

Người quay clip cho hay, vụ việc xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 17.8. Thời điểm này, nhiều ô tô đang lưu thông trong làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, hướng sân bay Tân Sơn Nhất đi TP.Thủ Đức. Lúc qua địa bàn Q.Gò Vấp (TP.HCM) thì bất ngờ một nhóm người chạy xe máy vượt lên với tốc độ rất cao.

Các tài xế nằm dài trên xe máy, tiếp tục tăng ga, so kè tốc độ trong làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng.

Vụ việc làm nhiều người đi đường khiếp vía. Trong đó, một số người la lớn: "Trời ơi, trời ơi, nằm kìa trời!".

Theo quy định, đường Phạm Văn Đồng cấm xe 2 bánh chạy ở làn ô tô trong khung giờ từ 9 - 16 giờ và từ 20 giờ - 6 giờ sáng hôm sau.