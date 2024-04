Công an Nam Định bắt một đối tượng trốn truy nã

Đối tượng bị truy nã là Đặng Văn Hải (23 tuổi, trú tại xóm 5, xã Xuân Vinh, H.Xuân Trường, tỉnh Nam Định). Hải bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình.

Đặng Văn Hải tại cơ quan điều tra CÔNG AN NAM ĐỊNH

Trước đó, đêm 21.7.2023, Đặng Văn Hải, Nguyễn Văn Ngạn, Đặng Văn Hưng và Trần Văn Thưởng (tất cả đều trú tại tỉnh Nam Định) cùng tham gia trong vụ án tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng tại TT.Cổ Lễ (H.Trực Ninh, Nam Định).

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 16.12.2023, Đặng Văn Hải bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã về tội gây rối trật tự công cộng, theo quy định tại điều 318 bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, Hải thường xuyên thay đổi địa điểm để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Ngày 4.4 vừa qua, Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện, bắt giữ Đặng Văn Hải khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình).

Sau khi Hải bị bắt, tối 5.4, trước sự tuyên truyền, vận động tích cực của lực lượng công an và gia đình, Nguyễn Văn Ngạn đã ra đầu thú.

Hiện, Công an tỉnh Nam Định kêu gọi 2 đối tượng còn lại bị truy nã trong vụ án trên là Đặng Văn Hưng, Trần Văn Thưởng sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Quyết định truy nã Đặng Văn Hưng và Trần Văn Thưởng CÔNG AN NAM ĐỊNH

Công an tỉnh Nam Định đề nghị quần chúng nhân dân khi phát hiện thông tin về các đối tượng trên kịp thời thông báo về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định qua số điện thoại đường dây nóng 0692741758, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.