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    Thời sựDân sinh

    Công an Phú Quốc đưa bé 2 tuổi đi cấp cứu kịp thời bằng xe đặc chủng

    Hoàng Trung
    Hoàng Trung
    Trong lúc làm nhiệm vụ, phát hiện em bé 2 tuổi sốt cao, co giật, tím tái và khó thở, lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc đã dùng xe đặc chủng đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

    Sáng 29.9, tin từ Trung tâm y tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết các bác sĩ của trung tâm đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho bé T.K.A (2 tuổi), sau khi được đưa đến cấp cứu trong tình trạng sốt cao, co giật.

    Theo Trung tâm y tế Phú Quốc, khoảng 10 giờ ngày 28.9, bé A. được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng sốt cao, co giật. Các bác sĩ nhanh chóng hạ sốt, ổn định tình trạng sức khỏe, sau đó chuyển bé đến Khoa Nhi.

    Công an Phú Quốc dùng xe đặc chủng đưa bé 2 tuổi đi cấp cứu kịp thời - Ảnh 1.

    Cán bộ Công an đặc khu Phú Quốc đưa bé A. đến Trung tâm y tế Phú Quốc cấp cứu sáng 28.9

    ẢNH: CÔNG AN ĐẶC KHU PHÚ QUỐC

    Hiện sức khỏe bé tạm ổn nhưng vẫn phải ở lại trung tâm để tiếp tục theo dõi, đề phòng sốt cao và co giật tái diễn.

    Trước đó, khoảng 9 giờ 45 ngày 28.9, trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại khu phố Suối Đá Dương Tơ, tổ công tác thuộc Công an đặc khu Phú Quốc phát hiện chị N.T.N (29 tuổi) cùng người thân ôm bé A. đang lên cơn co giật, toàn thân tím tái, khó thở.

    Nhận thấy tình trạng của bé nguy hiểm và cần được cấp cứu khẩn cấp, trung tá Nguyễn Duy Hiếu, Phó trưởng công an đặc khu Phú Quốc, chỉ đạo đại úy Lê Hoàng An Tiêm, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự và thượng úy Lê Ngọc Ẩn, cán bộ Trạm CSGT Phú Quốc, sử dụng xe đặc chủng đưa bé cùng người thân đến Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc.

    Nhờ được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời, bé A. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

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