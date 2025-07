Công an phường Chợ Quán liên tiếp tìm lại tài sản bị mất cho người dân

Cụ thể, lúc 8 giờ ngày 7.7, Công an phường Chợ Quán tiếp nhận trình báo của ông Nguyễn Văn Chính (46 tuổi, ở phường Bình Hưng, TP.HCM) về việc thất lạc tài sản là 1 giỏ xách, bên trong có máy tính xách tay và giấy tờ tùy thân.

Ông Nguyễn Văn Chính nhận lại tài sản bị thất lạc ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ông Chính cho biết đã bỏ quên giỏ xách này khi rút tiền tại trụ ATM trên đường An Dương Vương, thuộc địa bàn phường Chợ Quán ngày 29.6.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chợ Quán tổ chức rà soát, truy xét qua hệ thống camera an ninh tại khu vực xảy ra sự việc.

Qua đó, lực lượng công an phát hiện nam thanh niên đã mang theo giỏ xách của ông Chính sau khi đến trụ ATM rút tiền.

Sau khi được Công an phường Chợ Quán liên hệ, nam thanh niên này đã tự nguyện giao nộp lại toàn bộ giỏ xách cùng các tài sản, giấy tờ bên trong.

Công an đã tiến hành các thủ tục cần thiết và trao trả lại tài sản cho ông Nguyễn Văn Chính.

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 6.7, Công an phường Chợ Quán cũng tiếp nhận trình báo của anh Palvinder Singh Talwar (28 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) về việc bỏ quên điện thoại trên xe taxi.

Công an trao trả lại tài sản cho du khách quốc tịch Ấn Độ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Anh Talwar cho biết, điện thoại bị bỏ quên trong quá trình di chuyển từ đường Bùi Viện (phường Bến Thành) về khách sạn trên đường Trần Bình Trọng (phường Chợ Quán) khoảng 2 giờ 30 sáng cùng ngày.

Ngay sau đó, Công an phường Chợ Quán đã khẩn trương trích xuất camera an ninh, xác minh thông tin phương tiện, liên hệ với tài xế taxi và thu hồi chiếc điện thoại.

Tài sản sau đó được trao trả cho anh Talwar trong buổi sáng cùng ngày. Sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an phường Chợ Quán đã được người dân và du khách ghi nhận, đánh giá cao.

Những kết quả cụ thể này cho thấy tinh thần quyết liệt, hiệu quả công tác của Công an phường Chợ Quán nói riêng và Công an TP.HCM nói chung, trong bối cảnh thành phố đang triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Lực lượng công an cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, bám sát địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ đời sống người dân ngày càng tốt hơn.