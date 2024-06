Công an Quảng Nam dùng xe đặc chủng áp tải đề thi

Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 (27 và 28.6), Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động hơn 600 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại 56 điểm thi từ rất sớm để đảm bảo an ninh, trật tự cho các hoạt động diễn ra kỳ thi từ khâu bên trong lẫn bên ngoài. Các chiến sĩ được phân công túc trực bảo vệ đề thi, bài thi 24/24.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (đầu tiên từ trái qua), kiểm tra công tác đảm bảo kỳ thi NAM THỊNH

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, triển khai đến công an các đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống, kịp thời phát hiện và ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật tại các địa điểm tổ chức thi.

Riêng lực lượng CSGT thì phối hợp với chính quyền địa phương điều tiết giao thông, hướng dẫn phụ huynh đỗ xe đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các buổi thi.

Ngoài ra, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ tiến hành kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống cháy nổ tại tất cả các nơi đặt điểm thi.

Hỗ trợ nước uống cho các thí sinh NAM THỊNH

Tại các điểm thi, lực lượng công an cũng có mặt tiếp sức mùa thi bằng cách phát bút, nước suối, bánh… và động viên, khích lệ các thí sinh.

Với sự hỗ trợ toàn diện từ lực lượng công an tỉnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Quảng Nam đã diễn ra an toàn. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi được tổ chức chặt chẽ, đúng quy chế của Bộ GD-ĐT và chỉ đạo của Bộ Công an.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết trước khi kỳ thi diễn ra, lực lượng công an đã cắt cử lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối công tác in sao đề thi; bảo quản đề thi. Đặc biêt, Công an tỉnh dùng xe đặc chủng vận chuyển đề thi đến các hội đồng coi thi. Quá trình tổ chức coi thi ở các điểm thi bảo quản, góp phần cho kỳ thi diễn ra an toàn, chặt chẽ, đúng quy chế của Bộ GD-ĐT.

CSGT dùng xe chuyên dụng chở học sinh đến điểm thi do đi muộn NAM THỊNH

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa lực lượng công an với ngành giáo dục tỉnh và các ban ngành liên quan được tiến hành kịp thời, chặt chẽ, đúng quy chế... đảm bảo an toàn tuyệt đối trong 2 ngày diễn ra kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, toàn tỉnh Quảng Nam bố trí 771 phòng thi với 17.427 thí sinh.