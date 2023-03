Công an Quảng Nam khởi tố 21 bị can có hành vi tham nhũng trong quý 1/2023

Chiều 29.3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa có báo cáo về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, trong quý 1/2023.



Theo báo cáo, trong quý 1/2023, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, thụ lý điều tra 14 vụ với 28 bị can có hành vi tham nhũng. Trong đó, có 7 vụ với 7 bị can kỳ trước chuyển sang; khởi tố mới 7 vụ với 21 bị can.

1 trọng 7 vụ tham nhũng ở Quảng Nam mới khởi tố là vụ ông Thái Văn Huy Hùng (52 tuổi, ở P.Điện An, TX.Điện Bàn), Phó chủ tịch Hội nông dân P.Điện An, bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản". Ông Hùng khai nhận đã chiếm dụng các khoản tiền, gồm: 200 triệu đồng tiền hỗ trợ chính sách thoát nghèo năm 2020; 416 triệu đồng tiền phân bón trả chậm mùa hè thu năm 2021 và hơn 163,8 triệu đồng tiền hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các hộ thoát nghèo năm 2020.

Thanh tra tỉnh phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình thanh tra

Ngoài ra, có 1 vụ án liên quan đến đăng kiểm. Theo đó, từ năm 2019 đến khi bị phát hiện, các đăng kiểm viên và nhân viên tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-01D thuộc Công ty CP đăng kiểm Quảng Nam, đã có hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ để bỏ qua sai lỗi của các phương tiện để cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với khoảng 800 lượt kiểm định, thu lợi số tiền 880 triệu đồng.

Công ty CP đăng kiểm Quảng Nam

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 13 bị can, gồm 2 phó giám đốc, 9 đăng kiểm viên về tội "Nhận hối lộ" và 2 nhân viên bảo vệ về tội "Môi giới hối lộ".