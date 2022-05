Công an Quảng Ninh huy động hơn 1.000 người đảm bảo an toàn cho SEA Games 31

Ngày 5.5, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ xuất quân thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ SEA Games 31, với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho SEA Games 31, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng và triển khai chi tiết các phương án, trong đó tập trung vào một số nội dung, gồm: Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, các quan chức và đoàn thể thao các nước trong khu vực kết hợp với giữ vững sự bình yên cuộc sống bình thường của người dân trên tinh thần không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng thành lập các Tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại từng địa điểm tổ chức các môn thi đấu trên địa bàn tỉnh, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đối với từng lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ các lực lượng, đơn vị nghiệp vụ; huy động 100% lực lượng, phương tiện của các đơn vị, địa phương toàn tỉnh thường trực sẵn sàng cao độ đảm bảo cho SEA Games 31; xây dựng và đảm bảo triển khai tốt 32 tình huống điển hình xảy ra liên quan đến an ninh trật tự, PCCC, đảm bảo ATGT, cứu hộ cứu nạn.





Đáng chú ý, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng thành lập Trung tâm chỉ huy tác chiến SEA Games 31, đặt tại trụ chính của đơn vị, bắt đầu hoạt động 24/24h từ ngày 6.5 điều hành, chỉ đạo, chỉ huy và kiểm tra, giám sát mọi hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong thời gian diễn ra Ngày hội thể thao Đông Nam Á trên địa bàn.