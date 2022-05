Quảng Ninh: Phạt 2 người tung tin giả liên quan đến đại tá Đinh Văn Nơi

Ngày 5.5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 người về hành vi đăng tải, bình luận sai sự thật trên không gian mạng, liên quan đến đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Trước đó, ngày 21.3, lợi dụng sự việc một số trang Facebook đăng tải các bài viết có nội dung về việc đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang, chưa được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, N.T.K (32 tuổi, trú tại P.Hoàng Quế, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân trong bài viết của fanpage Facebook “Người Quảng Ninh”.

Cùng ngày, K.T.N (38 tuổi, trú tại P.Việt Hưng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cũng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh trong bài viết của fanpage Facebook “Tin Tuc Quang Ninh”.





Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã tiến hành mời 2 người nói trên để làm việc.

Tại cơ quan công an, 2 người này đã thừa nhận hành vi vi phạm, khi đăng tải nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đại tá Đinh Văn Nơi nói riêng và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh nói chung. Căn cứ các tài liệu thu thập được, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 7,5 triệu đồng đối với 2 công dân nói trên.