Công an Tây Ninh triệu tập 2 thanh thiếu niên đánh học sinh

Ngày 22.4, tin từ Công an xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị đã triệu tập 2 thanh thiếu niên liên quan đến đoạn clip đánh học sinh gây xôn xao dư luận.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 thanh thiếu niên vây đánh một nam sinh trên địa bàn ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh.

Hình ảnh nam sinh V.T.H bị T.H.N và T.M.K đuổi đánh trên đường

Qua xác minh nhanh, Công an xã Hòa Khánh xác định nạn nhân bị đánh là V.T.H (16 tuổi, ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh). Người đánh em H. là T.H.N (18 tuổi, ở xã Đức Hòa) và T.M.K (16 tuổi, ở xã Hòa Khánh, cùng tỉnh Tây Ninh).

Tại cơ quan công an, N. và K. thừa nhận hành vi đánh H. vì cho rằng bị em này nẹt pô "khiêu khích".

Theo lời khai, sự việc xảy ra khoảng 21 giờ ngày 18.4. Sau khi rời quán nước tại xã Hậu Nghĩa, K. điều khiển xe máy chở theo N. lưu thông hướng về xã Hòa Khánh. Khi đến khu vực vòng xoay Hòa Khánh rẽ vào đường 823D, xe máy do H. điều khiển vượt qua xe của K. Cho rằng H. có hành vi nẹt pô xe "khiêu khích" và thái độ thách thức, N. yêu cầu K. tăng ga đuổi theo để "nói chuyện".

Đến đoạn đường vắng thuộc ấp Thôi Môi, K. ép xe khiến H. phải dừng lại. Tại đây, N. và K. lao vào dùng tay chân đấm đá liên tiếp vào vùng đầu và người nạn nhân. Sự việc diễn ra trong khoảng 1 phút, sau đó 2 đối tượng rời khỏi hiện trường. Vụ hành hung khiến H. bị xây xát nhẹ ở vùng má và bầm tím vai trái.

N. và K. khai nhận mục đích đánh H. để "dằn mặt" do ức chế nhất thời, không có ý định truy sát hay tước đoạt tính mạng nạn nhân.

Công an xã Hòa Khánh đã hoàn tất báo cáo gửi Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý vụ việc đánh học sinh theo quy định của pháp luật.