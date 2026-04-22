Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Công an Tây Ninh triệu tập 2 thanh thiếu niên đánh học sinh

Bắc Bình
22/04/2026 12:06 GMT+7

Công an xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh đã mời làm việc đối với 2 thanh thiếu niên liên quan đoạn clip đánh học sinh xuất hiện trên mạng xã hội.

Ngày 22.4, tin từ Công an xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị đã triệu tập 2 thanh thiếu niên liên quan đến đoạn clip đánh học sinh gây xôn xao dư luận.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 thanh thiếu niên vây đánh một nam sinh trên địa bàn ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh. 

Công an Tây Ninh triệu tập nhóm thanh niên đánh học sinh - Ảnh 1.

Hình ảnh nam sinh V.T.H bị T.H.N và T.M.K đuổi đánh trên đường

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh nhanh, Công an xã Hòa Khánh xác định nạn nhân bị đánh là V.T.H (16 tuổi, ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh). Người đánh em H. là T.H.N (18 tuổi, ở xã Đức Hòa) và T.M.K (16 tuổi, ở xã Hòa Khánh, cùng tỉnh Tây Ninh).

Tại cơ quan công an, N. và K. thừa nhận hành vi đánh H. vì cho rằng bị em này nẹt pô "khiêu khích". 

Theo lời khai, sự việc xảy ra khoảng 21 giờ ngày 18.4. Sau khi rời quán nước tại xã Hậu Nghĩa, K. điều khiển xe máy chở theo N. lưu thông hướng về xã Hòa Khánh. Khi đến khu vực vòng xoay Hòa Khánh rẽ vào đường 823D, xe máy do H. điều khiển vượt qua xe của K. Cho rằng H. có hành vi nẹt pô xe "khiêu khích" và thái độ thách thức, N. yêu cầu K. tăng ga đuổi theo để "nói chuyện".

Đến đoạn đường vắng thuộc ấp Thôi Môi, K. ép xe khiến H. phải dừng lại. Tại đây, N. và K. lao vào dùng tay chân đấm đá liên tiếp vào vùng đầu và người nạn nhân. Sự việc diễn ra trong khoảng 1 phút, sau đó 2 đối tượng rời khỏi hiện trường. Vụ hành hung khiến H. bị xây xát nhẹ ở vùng má và bầm tím vai trái. 

N. và K. khai nhận mục đích đánh H. để "dằn mặt" do ức chế nhất thời, không có ý định truy sát hay tước đoạt tính mạng nạn nhân.

Công an xã Hòa Khánh đã hoàn tất báo cáo gửi Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý vụ việc đánh học sinh theo quy định của pháp luật.

Quảng Ninh: Điều tra vụ 2 người lớn chặn đánh học sinh lớp 11

Cơ quan chức năng của TX.Đông Triều (Quảng Ninh) đang vào cuộc xác minh vụ việc 1 học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Nhân Tông bị 2 người lớn chặn đường đánh khi tan học.

Khám phá thêm chủ đề

Tây Ninh Dằn mặt hành hung nẹt pô Đánh học sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận