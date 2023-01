Công an thông tin vụ ma túy có liên quan TikToker ‘gà ủ muối’

Ngày 3.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi “tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, rạng sáng 2.1, Công an P.Mễ Trì (Q.Nam Từ Liêm) nhận được tin báo có người trong căn hộ chung cư thuộc P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội mở nhạc sàn to, gây mất an ninh trật tự nên tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tại một phòng trong căn hộ này đang có 7 nam, nữ thanh niên gồm: T.V.T (30 tuổi, quê Quảng Ninh); Đ.G.B (25 tuổi; ở Hà Nội); T.T.L (30 tuổi, quê Nghệ An); T.T.H.T (22 tuổi, ở Hà Nội); L.T.L (30 tuổi, ở Hà Nội); L.N.H.A (27 tuổi, ở Hà Nội); N.T.T (23 tuổi, quê Nghệ An) và anh Kiều Văn Thái (29 tuổi, ở Hà Nội) đang ngủ phòng bên cạnh.

Quá trình làm việc, 7 người đang tụ tập trong một phòng nêu trên đã thừa nhận sử dụng ma túy “ke” và “nước vui”. Riêng anh Kiều Văn Thái cho biết, bản thân đang ngủ ở phòng bên cạnh, không biết và cũng không tham gia với 7 người còn lại.





Kết quả xét nghiệm nước tiểu thể hiện, có 7 đối tượng dương tính với ma túy, còn anh Thái có kết quả âm tính. Qua công tác điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định anh Thái không tham gia tổ chức cũng như sử dụng trái phép chất ma túy cùng 7 đối tượng trên.

Hiện, Công an Q.Nam Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Anh Kiều Văn Thái được cộng đồng mạng xã hội quan tâm khi thường xuyên review về món ăn gà ủ muối. Trên mạng xã hội TikTok, tài khoản cá nhân của người đàn ông này hiện có hơn 1,6 triệu lượt theo dõi.