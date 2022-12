TikTok phản hồi tin đồn phân phối nội dung tiêu cực gây hại cho giới trẻ

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam đã phản hồi trước tin đồn xuất hiện thời gian gần đây của một số người dùng mạng cho rằng, TikTok chủ động phân phối những nội dung tiêu cực tại Việt Nam, gây hại đến giới trẻ.

"Những tin đồn trên mạng, tôi khẳng định những cái đấy không đúng sự thật. Không ai muốn phân phối những nội dung tiêu cực đến người dùng cả, khi sứ mệnh của nền tảng là mang lại niềm vui cho mọi người cũng như tôn vinh sự sáng tạo", ông Thanh khẳng định với báo chí.

Mới đây, nền tảng này đã phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên minh Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng đảm bảo An toàn Thông tin cho người dân trên không gian mạng, Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (VN-COP Network), Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), Cục An toàn thông tin (AIS) khởi động chiến dịch #VaccineSo 2022.

Bà Đỗ Hải Anh, Trưởng phòng Quy hoạch Phát triển, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông, đại diện cho Liên minh Tuyên truyền An toàn Thông tin khẳng định sẽ đồng hành cùng các tổ chức đề ra sáng kiến và chung tay tạo nên những liều vắc xin số giúp người Việt lên mạng an toàn.





"Trong 3 tháng qua, ở Việt Nam thôi TikTok đã chủ động xoá hơn 2,2 triệu video, hơn 95% các video bị xóa là TikTok chủ động xoá để thấy công tác kiểm soát nội dung trên TikTok rất chặt chẽ và chủ động từ phía TikTok", ông Thanh cho biết.

Xuyên suốt chiến dịch #VaccineSo lần này, TikTok sẽ triển khai 6 video ngắn hướng dẫn mọi người cách giữ cho bản thân và những người xung quanh an toàn theo 3 chủ đề: An toàn cho trẻ vị thành niên; Quấy rối và bắt nạt; Quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân. Trong đó, sự đóng góp và sức ảnh hưởng văn hóa của cộng đồng nhà sáng tạo nội dung chính là tiền đề giúp lan tỏa các giá trị tích cực và góp phần vào sự thành công của chiến dịch.

Trước đó, vào tháng 10.2021, dưới sự ủng hộ của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế (SCI), TikTok cũng đã khởi động chiến dịch #VaccineSo.