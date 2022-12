'Facebook, YouTube là các nền tảng chia sẻ nhiều nhất tin giả liên quan đến chính trị'

Thông tin trên được ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh - truyền hình - thông tin điện tử (Bộ TT-TT) cho biết tại lễ ra mắt “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”, do Bộ TT-TT tổ chức ngày 27.12.

Theo Bộ TT-TT, tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, gây thiệt hại về kinh tế... Nhiều thông tin thiếu kiểm chứng, bịa đặt, phản cảm được người dùng mạng xã hội chia sẻ rộng rãi gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Ông Lê Quang Tự Do cho hay: “Hiện chưa có thống kê cụ thể tin giả, tin sai sự thật trên nền tảng nào nhiều nhất, nhưng qua quá trình quản lý chúng tôi thấy, Facebook là nền tảng chia sẻ nhiều tin giả liên quan đến chính trị nhất. Tung tin nói xấu chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo, xuyên tạc chính sách đường lối, quan điểm của đất nước… thì trên Facebook là chính, sau đó đến nền tảng YouTube. Còn nền tảng TikTok chủ yếu là tin giả, tin sai sự thật liên quan đến đời sống”.

Mặc dù Bộ TT-TT đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý nội dung thông tin trên mạng, ngăn chặn xử lý tin giả, thông tin sai sự thật trên không gian mạng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cũng dần được hoàn thiện, nhưng tin giả trên không gian mạng vẫn xảy ra liên tục, khó có thể ngăn chặn hoàn toàn.





Ông Do chia sẻ: “Mức xử phạt đối với hành vi tung tin giả ở Việt Nam hiện nay từ 10 - 15 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực. Đặc biệt, so với Singapore, Việt Nam thấp hơn khoảng 10 lần, so với Malaysia và Thái Lan thấp hơn 4 lần. Cái khó là chúng ta không thể nâng mức xử phạt đối với hành vi tung tin giả lên mức quá cao bởi mức xử phạt này nằm trong nghị định xử phạt hành chính chung của các vấn đề xử phạt hành chính khác”.

Theo ông Do, Bộ TT-TT sẽ triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn xử lý hành vi này trên không gian mạng, trong đó phối hợp với Bộ VH-TT-DL xây dựng quy trình hạn chế hình ảnh người nổi tiếng, nghệ sĩ trên không gian mạng, trên sóng truyền hình, trên báo chí và trên các sân khấu biểu diễn. Với giải pháp đó sẽ giải quyết được các vấn đề cơ bản đang đặt ra.