Công an thông tin vụ người bán trà đá đuổi cô gái đứng trên vỉa hè

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin và đoạn video ghi lại cảnh cô gái trẻ đứng ở vỉa hè đường Phạm Hùng, gần bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để đợi xe và mâu thuẫn với người phụ nữ bán trà đá.



Bà K. tranh cãi với cô gái trẻ trước khi đá vào chiếc vali ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo nội dung bài đăng và đoạn video ghi lại, người bán nước nói "không được đứng đây bắt xe" và thông báo với cô gái rằng vỉa hè mà cô đang đứng là "nơi tao bán hàng". Hai người sau đó đã tranh cãi, người bán trà đá đã đá vào vali của cô gái.

Bài đăng khiến cộng đồng mạng chú ý, nhiều người cho rằng người bán trà đá vừa lấn chiếm vỉa hè, vừa có hành động xấu xí với cô gái đứng đợi xe.

Liên quan đến vấn đề này, Công an Hà Nội cho biết, Công an P.Từ Liêm (Hà Nội) xác định: chiều 4.7, lợi dụng lúc vắng bóng lực lượng công an tuần tra, bà L.T.K (51 tuổi, trú xã Sơn Đồng, Hà Nội) đã lấn chiếm vỉa hè trước số nhà 36 Phạm Hùng để bán trà đá.

Trong lúc bán hàng, bà K. đã lời qua tiếng lại với một cô gái đứng trên vỉa hè vì cho rằng đứng chắn chỗ bán hàng và đá vào vali của cô gái này.

Khi được mọi người can ngăn, hai bên tự giải tán và không trình báo công an.

Công an P.Từ Liêm đang lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.