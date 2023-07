Công an Tiền Giang bắt giữ hơn 30 người có súng và áo chống đạn

Khoảng 1 giờ ngày 29.7, nhiều người lưu thông qua cầu Rạch Miễu bất ngờ khi chứng kiến lực lượng nghiệp vụ Công an Tiền Giang dầm mưa, chặn phương tiện qua lại trên cầu, nổ súng vây bắt nhiều người trên 6 ô tô.

Cận cảnh chặn cầu Rạch Miễu, bắt hơn 30 người mang súng và áo chống đạn

Khi bị công an nổ súng trấn áp, nhiều người bỏ xe chạy thoát thân nhưng đều bị CSGT, Cảnh sát hình sự… kịp thời vây bắt.

Theo thông tin ban đầu, công an bắt giữ hơn 30 người (độ tuổi từ 24 - 36) đi trên 5 ô tô 4 chỗ và 1 ô tô 7 chỗ. Những người này đa số có hộ khẩu ở tỉnh Bến Tre, số còn lại ở các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp. Khám xét trên 6 ô tô, công an thu giữ 4 khẩu súng, áo chống đạn, dao bấm, bình xịt hơi cay. Bước đầu, nhóm này khai vừa đến H.Tân Phước (Tiền Giang) giải quyết mâu thuẫn, khi đang trên đường về Bến Tre thì bị bắt giữ.

Công an chặn cầu Rạch Miễu, vây bắt nhóm người mang theo súng, áo chống đạn đi trên 6 ô tô LÊ LANG

Vụ việc đang được Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an TP.Mỹ Tho và các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, xử lý.