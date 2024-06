Công an tìm nhân chứng vụ người đàn ông bị đâm khi chạy xe trên đường

Theo trình báo, khoảng 5 giờ ngày 6.4, ông N.V.C (39 tuổi, tạm trú P.2, Q.Tân Bình) chạy xe máy một mình trên đường. Khi đến trước nhà số 10/5 Phan Đình Giót (P.2, Q.Tân Bình) thì có một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) chạy xe máy hiệu Wave màu đen từ sau đến áp sát.



Người này dùng tay tác động lên lưng của ông C. rồi chạy về hướng đường Trường Sơn. Nghĩ đây là người quen biết, đùa giỡn nên ông C. tiếp tục chạy xe đi.



Tuy nhiên, khi về đến nhà, ông C. thấy lưng đau nên kiểm tra thì thấy có vết thương khá sâu, hở khoảng 2 cm, chảy máu.

Thấy vậy, ông C. vội thay áo, chạy xe đến bệnh viện để kiểm tra vết thương. Nhưng mới chạy đi được một đoạn thì ông C. ngất xỉu và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Người nhà ông C. sau đó đến công an trình báo vụ việc. Công an Q.Tân Bình đã phối hợp với Công an P.2 khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera an ninh khu vực, lấy lời khai để làm rõ.

Để phục vụ việc xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình phát thông báo tìm nhân chứng của vụ việc nói trên. Nếu ai có chứng kiến hoặc biết thông tin liên quan, đề nghị báo cho cán bộ Lê Mai Huy Hoàng, Đội Điều tra tổng hợp Công an Q.Tân Bình (điện thoại 0283.8445021 hoặc 0902888276) để cung cấp thông tin.