Công an tỉnh Bình Dương khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61-08D

Ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 18 giờ cùng ngày, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61-08D đang có nhiều lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt phong tỏa mọi lối ra vào, xem xét kỹ từng khu vực trong trung tâm đăng kiểm này.

Lực lượng CSCĐ bảo vệ hiện trường ĐỖ TRƯỜNG

Theo thông tin ban đầu, sáng 28.2, Trung tâm Đăng kiểm 61-08D vẫn hoạt động bình thường, khi lực lượng công an xuất hiện thì mọi hoạt động đều được tạm đình chỉ.

Được biết, việc thực hiện khám xét do Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh Bình Dương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Nhiều xe của công an có mặt trong trung tâm đăng kiểm ĐỖ TRƯỜNG

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã mời làm việc với một số cán bộ của Trung tâm Đăng kiểm 61-08D.