Công an tỉnh Bình Dương: Thông tin 'bỏ công an cấp huyện' là không chính xác

Trả lời câu hỏi tại hội nghị giao ban báo chí do UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức vào chiều 25.12, Công an tỉnh Bình Dương khẳng định: "Thông tin thí điểm bỏ công an cấp huyện là không chính xác". Theo đó, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khẳng định, hiện nay chưa có chủ trương hay bất kỳ chỉ đạo nào từ cấp trên về việc thí điểm bỏ công an cấp huyện.

"Công an tỉnh Bình Dương cũng chưa nhận được chỉ đạo nào về sắp xếp hay thí điểm bỏ công an cấp huyện. Nếu có thông tin nào đó thì chỉ là thông tin bên ngoài chứ chúng tôi chưa nhận được chỉ đạo về việc này", đại tá Trần Văn Chính nói.

Đại tá Trần Văn Chính phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trước đó, nhiều ý kiến của cán bộ hưu trí cho rằng Bình Dương đang lên kế hoạch xây dựng hàng loạt trụ sở Công an xã, phường, thị trấn để phục vụ cho việc thí điểm bỏ công an cấp huyện.

Tuy nhiên, thông tin này đã bị lãnh đạo Công an Bình Dương bác bỏ; còn việc lên kế hoạch xây dựng trụ sở mới công an các xã, phường, thị trấn đang được UBND tỉnh Bình Dương xem xét, cho ý kiến.

Tinh gọn, sắp xếp bộ máy giảm 5 sở

Cũng tại hội nghị giao ban báo chí, bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Giám đốc Sở Nội vụ Bình Dương, cũng thông tin về việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết của T.Ư.

Theo đó, bà Phương cho biết sau khi sắp xếp, sáp nhập, Bình Dương giảm 5/20 sở, ngành (đạt tỷ lệ 25%); giảm 9/56 phòng, ban cấp sở (đạt tỷ lệ 16%); giảm 18/108 phòng, ban cấp huyện (đạt tỷ lệ 16,7%).

Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Giám đốc Sở Nội vụ Bình Dương ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau khi sáp nhập, một số sở dự kiến sẽ có tên gọi mới như: Sở Kinh tế - Tài chính; Sở Xây dựng và Giao thông; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Khoa học, Công nghệ và Thông tin; Sở Nội vụ và Lao động.

Ngoài ra, Sở Công thương sẽ tiếp nhận Cục Quản lý thị trường từ Bộ Công thương; sau khi và tổ chức lại tên gọi Chi cục Quản lý thị trường.

Ở cấp huyện, sau khi sáp nhập các phòng ban sẽ thành lập các phòng: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Văn hóa, khoa học và Thông tin; Phòng Nông nghiệp và Môi trường.