Công an tỉnh Bình Thuận điều tra một nghi phạm chết chưa rõ nguyên nhân

Theo thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận, nghi phạm này tử vong tại Bệnh viện đa khoa khu vực nam Bình Thuận (H.Đức Linh) sau khi bị công an mời làm việc do liên quan đến vụ trộm chó trên địa bàn và có hành vi chống đối lực lượng công an.

Báo cáo ban đầu của công an địa phương cho biết, rạng sáng ngày 2.9, trong lúc tuần tra, Công an H.Đức Linh phát hiện có 2 thanh niên có hành vi trộm chó của người dân nên lực lượng công an yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, 2 người này không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy về hướng xã Vũ Hòa và bỏ lại 2 con chó cùng dây chích điện.

Đáng chú ý, trong lúc bị công an truy đuổi, 2 thanh niên này đã dùng dây chích điện (dùng để chích chó) dí vào người đại úy Nguyễn Đức Phương và trung úy Đoàn Ngọc Quang khiến 2 cán bộ công an này bị thương.

Quá trình xác minh, công an huyện xác định được Bùi Văn Hải (28 tuổi) và Lưu Công Mạnh (38 tuổi, cùng trú tại thôn 2, xã Vũ Hòa, H.Đức Linh) là 2 nghi phạm trộm chó nêu trên.

Ngay trong sáng 2.9, Công an H.Đức Linh phối hợp với Công an xã Vũ Hòa mời Bùi văn Hải đến công an xã làm việc, lấy lời khai sau đó cho về nhà. Riêng Lưu Công Mạnh thì bỏ trốn khỏi địa phương.

Bệnh viện đa khoa nam Bình Thuận, nơi nghi phạm tử vong Q.H

Tiếp tục truy xét, Công an H.Đức Linh biết được Mạnh đang trốn tại xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài (Bình Phước) nên đã cử tổ công tác đến TP.Đồng Xoài đưa Mạnh đến trụ sở công an địa phương lấy lời khai. Bước đầu, Mạnh thừa nhận đã cùng Hải thực hiện hành vi nêu trên.

Để củng cố chứng cứ, vào lúc 19 giờ 20 ngày 3.9, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Đức Linh tiếp tục mời Bùi Văn Hải về trụ sở công an huyện làm việc, tại đây Hải cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Khi đang làm việc, đến khoảng 21 giờ 10 cùng ngày, Hải có biểu hiện mệt, khó thở nên Công an H.Đức Linh đã đưa Hải đến Bệnh viện đa khoa khu vực nam Bình Thuận khám. Trong quá trình khám và điều trị tại bệnh viện thì Hải tử vong.

Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã cử một phó giám đốc công an tỉnh đến H.Đức Linh chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời làm việc với công an huyện và những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nghi phạm Bùi Văn Hải.

Sáng nay 4.9, quá trình khám nghiệm tử thi của người tử vong vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và các phòng nghiệp vụ tiến hành theo quy định pháp luật.