Công an tỉnh Đồng Nai đứng đầu toàn quốc về Dự án căn cước công dân

Sáng 22.12, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2022; một số kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự nổi bật năm 2022và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023. Phát biểu tại buổi họp báo, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông báo kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự nổi bật năm 2022 về tất cả các lĩnh vực.

Riêng lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, thiếu tướng Quang cho biết Công an Đồng Nai đã tăng cường, đẩy mạnh toàn diện, có bước chuyển biến rõ nét; hiệu lực, hiệu quả được nâng cao, tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an Đồng Nai trong năm 2022 là huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành chỉ tiêu thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân trên địa bàn.

“Có thời điểm phải huy động tập trung 100% quân số lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính, công an xã, phường, thị trấn làm việc cả trong và ngoài giờ hành chính để hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, làm sạch dữ liệu bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31.12.2022”, thiếu tướng Quang nhấn mạnh.





Theo thiếu tướng Quang, đến nay Đồng Nai đã tiến hành làm sạch dữ liệu dân cư đạt 98,38%; thu thập, đồng bộ thành công nhân khẩu đăng ký thường trú, đạt tỷ lệ 97%; đăng ký tạm trú, đạt tỷ lệ 86,06% và thu nhận thông tin cấp căn cước công dân đạt tỷ lệ 96,16%. Công an tỉnh Đồng Nai là đơn vị vinh dự được biểu dương, đánh giá là đơn vị đứng đầu toàn quốc về Dự án căn cước công dân.

Dịp này, Công an tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng 23 phóng viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã có thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền về an ninh trật tự trên địa bàn.