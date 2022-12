Công an Đồng Nai phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2023

Sáng 10.12, tại Hội trường Nhà văn hóa P.Bảo Vinh (TP.Long Khánh, Đồng Nai), các cơ quan, đoàn thể, trường học, đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân tập tham gia buổi lễ phát động, tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trao đổi với chúng tôi, thiếu tá Huỳnh Văn Tấn Đông, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, các đơn vị triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm và bảo vệ an ninh Tổ quốc trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão và những ngày lễ lớn.

Nội dung hoạt động cũng bao gồm việc tuyên truyền cho người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn và hoạt động chống phá.





Cũng theo thiếu tá Tấn Đông, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền trên toàn địa bàn, thực hiện tốt tuyên truyền về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, kế hoạch về phối hợp tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn.