Công an tỉnh Đồng Nai nhiều lần phạt xe khách Thành Bưởi lỗi chạy quá tốc độ

Đó là thông tin được đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tại buổi họp giữa Đồng Nai với Ban ATGT Quốc gia diễn ra vào tối 30.9.

Ban ATGT Quốc gia, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai LÊ LÂM

Theo đó, vào chiều tối 30.9, Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn đầu đã vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thăm hỏi các bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người trên QL20 diễn ra vào rạng sáng cùng ngày. Sau đó các bên đã có buổi họp ngắn ngay tại bệnh viện.

Khởi tố vụ án tai nạn làm chết 4 người liên quan xe Thành Bưởi ở Đồng Nai

Tại buổi họp, đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đến nay Cơ quan CSĐT Công an H.Định Quán đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế), tài xế xe khách Thành Bưởi.

Đại tá Sơn cho biết thêm Cơ quan CSĐT đang điều tra, mở rộng để xác định trách nhiệm của chủ xe và những người khác có liên quan.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại buổi họp LÊ LÂM

Cũng theo Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ngoài vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người chết xảy ra vào rạng sáng nay, thì vào tháng 7.2023 cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông chết người liên quan đến xe khách Thành Bưởi và cũng xảy ra trên QL20 (địa bàn H.Thống Nhất)

"Cũng do lái xe vượt trái một ô tô con phía trước, chạy qua phần đường ngược lại thì va chạm với xe mô tô, có người chết. Hiện Cơ quan CSĐT H.Thống Nhất đang điều tra làm rõ", đại tá Trần Anh Sơn nói.

Ngoài ra, đại tá Trần Anh Sơn cho biết thêm từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã 8 lần xử phạt các xe khách Thành Bưởi chạy quá tốc độ.

Theo đại tá Trần Anh Sơn, tới đây công an sẽ làm việc với doanh nghiệp xe khách Thành Bưởi để yêu cầu quán triệt các lái xe chấp hành nghiêm quy định pháp luật, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuần tra kiểm soát, để làm sao đảm bảo được an toàn giao thông trên QL20.

Ông Khuất Việt Hùng phát biểu tại cuộc họp LÊ LÂM

Về phía Ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai khi điều tra vụ án cần tập trung làm rõ thiết bị giám sát hành trình trên xe khách 16 chỗ, kiểm tra trạng thái có dấu hiệu tắt hay bật. "Vì từ thời điểm 2 giờ 13 phút xe này hết tín hiệu, mà trước đó xe này chạy trên 80km/giờ", ông Khuất Việt Hùng trình bày.