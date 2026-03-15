Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 6.000 tỉ đồng

Ngày 15.3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô hơn 6.000 tỉ đồng.

Các bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn bị khởi tố ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án 1025H đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố liên quan.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây là đường dây hoạt động có tính chất liên tỉnh, quy mô lớn, gồm nhiều đối tượng tham gia, với các phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài.

Sau một thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, ngày 13.3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành phá án. Theo đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại khoản 2 điều 203 bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh, Trần Thị Thu Thủy.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, 9 bị can trên đã thành lập hơn 60 công ty "ma" để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền hơn 6.000 tỉ đồng.

Công an làm việc với bị can Nguyễn Thị Hoài Thương ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm bị can nêu trên chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn, làm việc theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai, số 1034 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. Hoặc liên hệ số điện thoại trực ban của đơn vị: 0693480187