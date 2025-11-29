Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 4.000 tỉ đồng ở Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm
29/11/2025 08:33 GMT+7

Bị can Nguyễn Văn Tuyến thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống cho hàng trăm doanh nghiệp, với tổng trị giá ghi trên hóa đơn hơn 4.000 tỉ đồng.

Ngày 28.11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 bị can Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính để điều tra làm rõ về hành vi "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Các quyết định đã được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giả trên 4.000 tỉ đồng ở Đồng Nai - Ảnh 1.

4 bị can bị khởi tố

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức mua bán hóa đơn khống do Nguyễn Văn Tuyến (41 tuổi, ở phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giả trên 4.000 tỉ đồng ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Công an làm việc với Nguyễn Văn Tuyến

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Theo kết quả điều tra,  Tuyến đã thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hàng trăm doanh nghiệp, với tổng trị giá ghi trên hóa đơn hơn 4.000 tỉ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép của Nguyễn Văn Tuyến chủ động liên hệ làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế để cung cấp tài liệu và các nội dung liên quan.

Tin liên quan

Núp bóng công ty cho thuê lao động để mua bán hóa đơn hàng trăm tỉ đồng

Núp bóng công ty cho thuê lao động để mua bán hóa đơn hàng trăm tỉ đồng

Công an tỉnh Quảng Bình đã triệt phá vụ mua bán trái phép hóa đơn gần 350 tỉ đồng, xảy ra tại một số công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lao động ở nhiều địa phương.

Khám phá thêm chủ đề

mua bán hóa đơn ngân sách nhà nước doanh nghiệp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai
