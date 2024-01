Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm

Ngày 3.1, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin về hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023 (diễn ra vào ngày 4.1).

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (bên phải), trả lời báo chí tại buổi họp báo

LÊ LÂM

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, năm 2023 đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, đồng loạt ra quân thực hiện 4 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và phát huy hiệu quả tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ các lực lượng hỗn hợp (lực lượng 161).

Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá, làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm từ đơn giản đến phức tạp, không để hình thành, phát sinh tội phạm có tổ chức, các băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" và các tụ điểm tệ nạn xã hội; điều tra, khám phá làm rõ các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Nhờ đó, tình hình tội phạm về trật tự xã hội (không tính tội phạm đánh bạc) được kéo giảm sâu (giảm 36,6% so với năm 2022).

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền về an ninh trật tự trên địa bàn H.K

Đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, xác minh, điều tra làm rõ nhiều sai phạm, vi phạm liên quan đến các lĩnh vực đang được dư luận xã hội quan tâm như tài chính; bất động sản; đăng kiểm xe cơ giới; đào tạo dạy nghề, sát hạch lái xe; y tế; bảo hiểm xã hội… Các loại tội phạm khác như môi trường; ma túy cũng được tập trung đấu tranh, triệt phá và xử lý phòng ngừa.

Với thành tích trên, năm 2023, Công an tỉnh Đồng Nai được Bộ Công an tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua. Riêng thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác thông tin tuyên truyền về an ninh trật tự trên địa bàn.