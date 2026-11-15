Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố người chở thuốc lá lậu gây chết một phụ nữ

Ngày 15.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hữu Phúc (20 tuổi, ở phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Cụ thể, bị can chạy xe máy tốc độ cao để chở thuốc lá lậu và gây tai nạn chết người.



Hiện trường vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Theo điều tra ban đầu, tháng 10.2026, Phúc điều khiển xe máy chở thuốc lá lậu lưu thông với tốc độ cao.

Khi đến Km69+900 trên tuyến quốc lộ 30, đoạn thuộc qua ấp Ba, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp, xe máy do Phúc điều khiển xảy ra va chạm với xe máy do bà B.T.P (61 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến bà P. bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong.

Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 1.470 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên xe máy của Phúc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn và hành vi của bị can Nguyễn Hữu Phúc để xử lý theo quy định pháp luật.