    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Tai nạn giữa xe tải và xe đạp điện, 2 học sinh tiểu học tử vong

    Hoàng Bình
    Hoàng Bình
    Vụ tai nạn giữa xe tải và xe đạp điện ở xã Thuận Hạnh (Lâm Đồng) khiến 2 học sinh là anh em ruột tử vong.

    Ngày 11.11, một lãnh đạo UBND xã Thuận Hạnh (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đạp điện và xe tải khiến 2 học sinh tử vong.

    Tai nạn giữa xe tải và xe đạp điện khiến 2 học sinh tử vong- Ảnh 1.

    Khu vực xảy ra tai nạn khiến 2 học sinh tử vong

    ẢNH: CTV

    "Cả 2 nạn nhân là anh em ruột trong một gia đình. Sau tai nạn, đại diện chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân", lãnh đạo này nói.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 10 ngày 10.11, tại ngã tư Thuận Hà, đoạn qua địa phận bản Đầm Giỏ, xã Thuận Hạnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải biển số 48B-011.XX do anh P.Q.P (30 tuổi, ở xã Đức Lập, Lâm Đồng) điều khiển và xe đạp điện do em N.P.N (10 tuổi) điều khiển, chở theo em gái là N.N.K.H (6 tuổi).

    Sau va chạm, 2 nạn nhân đi trên xe đạp điện té xuống đường, bị thương nặng. Lực lượng chức năng và người dân đã đưa 2 em đến Trung tâm y tế khu vực Đắk Song (Lâm Đồng) để cấp cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong.

    Được biết, 2 nạn nhân đều là học sinh Trường tiểu học và THCS Nguyễn Du (xã Thuận Hạnh).

    Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, trong đó có nhiều vụ liên quan đến học sinh.

    Vì vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo Công an tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng liên quan đến lứa tuổi học sinh. Tất cả kết quả xử lý đều được thông báo về gia đình và nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục.

    Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiên quyết điều tra, xử lý hình sự đối với hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển gây tai nạn giao thông, tổ chức đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng.

    Tin liên quan

    Tai nạn gần Bến xe Gia Nghĩa, xe bán tải cán tử vong người vô gia cư

    Tai nạn gần Bến xe Gia Nghĩa, xe bán tải cán tử vong người vô gia cư

    Một người đàn ông chưa xác định được nhân thân, lai lịch tử vong sau vụ tai nạn gần Bến xe liên tỉnh Gia Nghĩa (Lâm Đồng), khi bị xe bán tải cán trúng lúc đang ngồi bên lề đường.

    Khám phá thêm chủ đề

    tai nạn học sinh xe đạp điện tử vong Lâm Đồng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận