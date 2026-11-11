Tai nạn giữa xe tải và xe đạp điện, 2 học sinh tiểu học tử vong

Ngày 11.11, một lãnh đạo UBND xã Thuận Hạnh (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đạp điện và xe tải khiến 2 học sinh tử vong.

Khu vực xảy ra tai nạn khiến 2 học sinh tử vong ẢNH: CTV

"Cả 2 nạn nhân là anh em ruột trong một gia đình. Sau tai nạn, đại diện chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân", lãnh đạo này nói.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 10 ngày 10.11, tại ngã tư Thuận Hà, đoạn qua địa phận bản Đầm Giỏ, xã Thuận Hạnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải biển số 48B-011.XX do anh P.Q.P (30 tuổi, ở xã Đức Lập, Lâm Đồng) điều khiển và xe đạp điện do em N.P.N (10 tuổi) điều khiển, chở theo em gái là N.N.K.H (6 tuổi).

Sau va chạm, 2 nạn nhân đi trên xe đạp điện té xuống đường, bị thương nặng. Lực lượng chức năng và người dân đã đưa 2 em đến Trung tâm y tế khu vực Đắk Song (Lâm Đồng) để cấp cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong.

Được biết, 2 nạn nhân đều là học sinh Trường tiểu học và THCS Nguyễn Du (xã Thuận Hạnh).

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, trong đó có nhiều vụ liên quan đến học sinh.

Vì vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo Công an tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng liên quan đến lứa tuổi học sinh. Tất cả kết quả xử lý đều được thông báo về gia đình và nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiên quyết điều tra, xử lý hình sự đối với hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển gây tai nạn giao thông, tổ chức đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng.