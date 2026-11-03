Tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh, 2 người tử vong, 1 người nguy kịch

Chiều 3.11, Công an xã A Lưới 4 (thành phố Huế) đang phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: N.T

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 12 giờ 50 phút cùng ngày, tại Km363 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã A Lưới 4, thành phố Huế), ô tô tải thùng kín biển số 75C-085.15 do tài xế L.V.L (23 tuổi, trú xã Hưng Lộc, thành phố Huế) điều khiển, trên xe chở anh N.Đ.L (chưa rõ năm sinh), lưu thông theo hướng từ Bốt Đỏ đi tỉnh Quảng Nam cũ.

Khi đến địa điểm trên, xe tải va chạm với xe máy biển số 75AF-150.04 do ông L.M.T (42 tuổi, trú thôn Lâm Đớt, xã A Lưới 4) điều khiển đang di chuyển cùng chiều phía trước. Sau cú chạm này, xe tải tiếp tục va chạm với xe máy biển số 75L1-162.43 do em N.T.K.L (16 tuổi, trú thôn Ka Vin, xã A Lưới 4) điều khiển, chở theo em N.T.H (16 tuổi, trú thôn A Đớt, xã A Lưới 4) đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ông L.M.T và em N.T.H tử vong tại chỗ. Em N.T.K.L được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế gần đó trong tình trạng chấn thương nặng.

Sau vụ tai nạn, xe tải bị lật văng xuống lề đường bên trái, đè lên xe máy nằm dưới mương thoát nước; nhiều mảnh vỡ của các phương tiện văng tung tóe khắp mặt đường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.