Tìm thấy người đàn ông tử vong trên phá Tam Giang sau 2 ngày mất tích

Ngày 17.10, lực lượng chức năng phường Hóa Châu phối hợp Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Huế) và các đơn vị cứu hộ đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích đêm 15.10 .

Danh tính người này được xác định là anh H.T.Q (35 tuổi, ở tổ dân phố Thái Dương Hạ, phường Thuận An, thành phố Huế) .

Khu vực anh Q. gặp nạn, sau đó được tìm thấy đã tử vong ẢNH: T.T.T

Trước đó, tối 16.10, người nhà anh Q. đăng tải bài viết lên mạng xã hội Facebook nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm .

Theo nội dung đăng tải, khoảng 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối 15.10, anh Q. gặp tai nạn và mất tích tại khu vực cầu Ca Cút (cầu Tam Giang, khu vực phường Hóa Châu) . Gia đình túc trực tìm kiếm nhưng không có tin tức nên mong muốn các tài xế và người dân sống trong khu vực hỗ trợ trích xuất hình ảnh từ camera để tìm kiếm nạn nhân .

Kèm theo bài đăng là hình ảnh chiếc xe máy của anh Q. nằm nghiêng vào lan can cầu trong tình trạng bị hư hại một số vị trí, nghi do tai nạn giao thông .

Thời điểm lực lượng chức năng và người dân tìm thấy thi thể anh Q. ẢNH: N.T

Đến khoảng 1 giờ ngày 16.10, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 cũng nhận tin báo về trường hợp nghi mất tích này tại khu vực cầu Tam Giang nên đã tổ chức lực lượng tìm kiếm .

Trưa 17.10 lực lượng chức năng tìm thấy anh Q. đã tử vong trên phá Tam Giang, sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự .

Nguyên nhân anh Q. tử vong đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ .

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, anh Q. có vợ cùng 2 con nhỏ (5 tuổi và hơn 1 tháng tuổi) . Người dân sống tại khu vực cho biết anh hiền lành, sống chan hòa với gia đình và hàng xóm. Thời điểm xảy ra vụ việc là lúc anh đang trên đường đi mua thuốc cho vợ .