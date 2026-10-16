Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi xuống hồ mất tích ở Đồng Nai

Ngày 16.10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thành phố Đồng Nai phối hợp Công an xã Bù Đăng cùng các lực lượng liên quan đã tìm thấy thi thể anh V.V.C (38 tuổi, ở xã Bù Đăng) sau hơn 1 ngày tìm kiếm.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tổ chức lặn tìm khu vực gần nơi người đàn ông mất tích ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Theo thông tin ban đầu, sáng 15.10, gia đình trình báo cơ quan chức năng về việc anh V.V.C mất tích, nghi bị rơi xuống lòng hồ phía sau nhà, thuộc khu vực bến đò thôn Hưng Vượng, xã Bù Đăng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tìm kiếm tại khu vực nạn nhân mất tích. Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do diện tích lòng hồ rộng và nhiều chướng ngại vật là cây gai, bụi rậm, gây trở ngại cho việc tiếp cận và rà soát các vị trí nghi có nạn nhân.

Sau 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, đến 10 giờ 30 phút sáng nay, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 cùng lực lượng tình nguyện đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định.