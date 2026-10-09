Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi: Có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm

Ngày 9.10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không giao xe máy cho con chưa đủ điều kiện điều khiển.

Động thái này được đưa ra sau vụ tai nạn khiến một học sinh tử vong, người cha bị khởi tố tại phường Sông Cầu.

Giao xe cho người chưa đủ điều kiện có thể bị xử lý hình sự

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo điều 59 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người đủ 16 tuổi trở lên mới được điều khiển xe gắn máy; người đủ 18 tuổi trở lên mới được cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A theo quy định.

Người điều khiển phương tiện phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe và giấy phép lái xe phù hợp với loại xe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông cho học sinh tại trường học ẢNH: CSGT ĐẮK LẮK

Đối với hành vi giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, chủ phương tiện là cá nhân có thể bị phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng theo khoản 10 điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đáng chú ý, theo điểm a khoản 1 điều 264 bộ luật Hình sự, người giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, nếu gây hậu quả làm chết một người và có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Từ thực tế này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị phụ huynh, chủ phương tiện và người quản lý phương tiện nâng cao trách nhiệm, không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Các gia đình cần quản lý chặt chẽ phương tiện, không để con em tự ý sử dụng xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo phụ huynh thường xuyên giáo dục, nhắc nhở con em chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông; lựa chọn phương tiện phù hợp với độ tuổi, tránh tâm lý chiều con hoặc chủ quan mà ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ.

Các cơ sở giáo dục cần tiếp tục phối hợp lực lượng công an tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở học sinh, đồng thời phối hợp phụ huynh quản lý phương tiện, phòng ngừa tình trạng học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro khi học sinh điều khiển xe điện đến trường ẢNH: CSGT ĐẮK LẮK

Nhà trường tăng cường nhắc nhở học sinh

Liên quan vụ việc tại phường Sông Cầu, một lãnh đạo Trường tiểu học - THCS Lê Thánh Tông cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai tuyên truyền về an toàn giao thông và tổ chức ký cam kết chấp hành quy định. Nhà trường cũng phối hợp công an phường tuyên truyền, hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, nâng cao ý thức cho học sinh khi tham gia giao thôn ẢNH: CSGT ĐẮK LẮK

"Đối với khối tiểu học thì cha mẹ ký cam kết; còn khối THCS thì cả phụ huynh và học sinh cùng ký với nội dung không cho con điều khiển xe khi chưa đủ tuổi. Tuy nhiên, sự việc xảy ra vào ngày 10.9 là điều rất rủi ro và đáng tiếc", vị lãnh đạo cho hay.

Sau vụ việc, nhà trường tiếp tục chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tăng cường nhắc nhở học sinh trong các tiết sinh hoạt lớp hằng ngày và giờ chào cờ hằng tuần.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc quản lý học sinh tự đi xe máy đến trường gặp khó khăn khi các em gửi xe ở khu vực bên ngoài, ngoài phạm vi kiểm soát của trường. Trước đây, nhà trường đã kiểm soát chặt chẽ khu vực bên trong, không để học sinh đi xe vào trường, nhưng vẫn khó quản lý việc các em tự đi xe và gửi bên ngoài.

Hiện nay, sau khi nhà trường tăng cường quán triệt, tuyên truyền, đa số phụ huynh đã chủ động đưa đón con đến lớp. Tình trạng học sinh đi xe máy đến trường cũng có chuyển biến tích cực.