Tai nạn gần bến xe Gia Nghĩa, người đàn ông chưa rõ nhân thân tử vong

Ngày 2.10, lãnh đạo UBND phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) xác nhận công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra gần khu vực Bến xe liên tỉnh Gia Nghĩa khiến một người đàn ông tử vong.

Theo lãnh đạo UBND phường Nam Gia Nghĩa, nạn nhân là người vô gia cư, hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

“Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Hiện chúng tôi đang làm thủ tục để hỗ trợ, mai táng nạn nhân tại nghĩa trang của phường”, lãnh đạo UBND phường Nam Gia Nghĩa cho biết.

Tài xế điều khiển xe bán tải quay đầu, cán trúng một người đàn ông tử vong ở Lâm Đồng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 ngày 2.10, tài xế L.C.T (24 tuổi, ở xã Quảng Khê, Lâm Đồng) điều khiển xe bán tải BS 49A-801.XX lưu thông từ khu vực Bến xe liên tỉnh Gia Nghĩa về hướng trung tâm Gia Nghĩa.

Khi đến khu vực tổ dân phố 7 (phường Nam Gia Nghĩa), tài xế T. điều khiển xe quay đầu, hướng đầu xe ra phía quốc lộ 14.

Trong lúc quay đầu, xe bán tải cán trúng một người đàn ông đang ngồi bên lề đường.

Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế T. cho rằng mình đã cán trúng một bịch rác nên mở cửa xe và đi qua cửa hàng đối diện đường để mua hàng.

Phát hiện sự việc, một số người dân chạy theo gọi tài xế T. quay lại và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đắk Nông.

Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và các tình tiết liên quan.