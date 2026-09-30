Người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong khi bơi ra hồ lấy cần câu

Ngày 30.9, lãnh đạo UBND phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến anh Đ.D.H (37 tuổi, ở xã Đức An) tử vong.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tìm kiếm nạn nhân tại hồ Đại La ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, anh H. cùng một người bạn đến câu cá tại hồ Đại La, thuộc phường Nam Gia Nghĩa.

Khoảng 14 giờ, cần câu của anh H. rơi xuống nước, nghi do bị cá kéo. Anh H. sau đó bơi ra hồ để lấy lại cần câu.

Khi bơi ra khu vực nước sâu, anh H. có dấu hiệu bị chuột rút và đuối nước. Phát hiện sự việc, người bạn đi cùng hô hoán rồi lao xuống hồ tìm cách cứu anh H. Tuy nhiên, do mực nước sâu, việc ứng cứu bất thành.

Người bạn sau đó trình báo cơ quan chức năng. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể anh H. lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.