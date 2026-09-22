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    Thời sự

    Người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong khi băng qua lối đi tự mở ở Đà Nẵng

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường
    Sau khi chở con đi học rồi trở về, người đàn ông ở thành phố Đà Nẵng bị tàu SE1 tông tử vong khi băng qua lối đi tự mở.

    Tối 22.9, một lãnh đạo UBND xã Chiên Đàn (thành phố Đà Nẵng) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một người đàn ông tử vong tại lối đi tự mở.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 54 phút cùng ngày, anh Nguyễn Đức Dương (36 tuổi, trú thôn Thạnh Hòa, xã Chiên Đàn) điều khiển xe máy qua lối đi dân sinh tại Km859+040.

    Đúng lúc này, đoàn tàu SE1 chạy hướng bắc - nam đi tới. Tàu hỏa tông vào xe máy, kéo lê cả người và phương tiện hàng chục mét.

    Tai nạn tàu hỏa thương tâm tại lối đi tự mở ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

    Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ tai nạn đường sắt khiến anh Nguyễn Đức Dương tử vong

    ẢNH: MẠNH CƯỜNG

    Vụ tai nạn khiến anh Dương tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng. Sau tai nạn, đoàn tàu SE1 phải dừng gần 20 phút để các lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

    Lãnh đạo UBND xã Chiên Đàn cho biết theo hình ảnh từ camera của một nhà dân gần hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc, đoàn tàu có kéo còi lớn. Tuy nhiên, anh Dương vẫn cố gắng điều khiển xe máy băng qua đường ngang.

    Do vị trí lối đi có độ dốc cao, khi xe máy chưa kịp thoát khỏi đường ray thì bị đoàn tàu tông trúng.

    Theo lãnh đạo UBND xã Chiên Đàn, hoàn cảnh gia đình anh Dương khá khó khăn. Vợ anh mới sinh con được vài tháng. Chiều cùng ngày, anh Dương chở người con lớn đi học, sau đó trên đường trở về nhà thì gặp nạn.

    Đáng chú ý, vị trí xảy ra tai nạn là một lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc danh mục phải xóa bỏ trong phạm vi quản lý, bảo trì, dự kiến hoàn thành trong quý 3/2026.

    Theo kế hoạch, ngày 15.8, UBND xã Chiên Đàn phối hợp với ngành đường sắt tổ chức đóng lối đi này.

    Tuy nhiên, trước thời điểm đóng, người dân tổ 4 và tổ 5 (thôn Thạnh Hòa) có đơn kiến nghị tập thể, đề nghị tạm hoãn việc đóng lối đi. Người dân cho rằng đây là lối đi phục vụ việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của khu vực nên mong muốn có phương án phù hợp.

    Sau khi tiếp nhận kiến nghị, UBND xã Chiên Đàn đã làm việc với các đơn vị liên quan và tổ chức đối thoại với người dân. Qua đó, các ngành chức năng thống nhất tạm hoãn việc rào chắn, đóng lối đi theo kế hoạch dự kiến.

    Vụ tai nạn giao thông đường sắt tại lối đi tự mở đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

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