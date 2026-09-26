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    Thời sự

    Nam thanh niên rơi xuống sông Mã, thi thể tìm thấy tại Lào

    Trần Cường
    Trần Cường
    Đi xe máy trên cầu phao bắc qua sông Mã (Sơn La), nam thanh niên 23 tuổi quê Hà Nội bị rơi xuống sông. Sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân ở địa phận nước Lào, cách hiện trường khoảng 22 km.

    Chiều 26.9, Công an tỉnh Sơn La cho biết, sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N.T.H (23 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội), nạn nhân bị rơi xuống sông Mã chiều 24.9. Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại địa phận huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

    Nam thanh niên rơi xuống sông Mã, thi thể tìm thấy tại Lào- Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân

    ẢNH: CAO THIÊN

    Trước đó, chiều 24.9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an tỉnh Sơn La nhận tin báo về việc anh H. lái xe máy từ bản Tiên Sơn về bản Là (xã Chiềng Khương). Khi qua cầu phao bắc qua sông Mã, anh H. bị rơi xuống sông, mất tích.

    Nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La đã huy động 2 chỉ huy; 28 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy, trang thiết bị chuyên dụng tới hiện trường, phối hợp với nhân dân, lực lượng biên phòng, quân sự tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

    Nam thanh niên rơi xuống sông Mã, thi thể tìm thấy tại Lào- Ảnh 2.

    Lòng sông rộng khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn

    ẢNH: CAO THIÊN

    Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn vì lòng sông rộng, nước chảy xiết cộng với địa hình phức tạp, lãnh đạo PC07 Công an tỉnh Sơn La đã tăng cường thêm 1 chỉ huy, 30 chiến sĩ cùng phương tiện phối hợp tìm kiếm diện rộng.

    Ngày 26.9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn phối hợp với lực lượng nước Lào đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại khu vực sông thuộc địa phận huyện Mường Ét (tỉnh Hủa Phăn, Lào), cách hiện trường khoảng 22 km.

    Nam thanh niên rơi xuống sông Mã, thi thể tìm thấy tại Lào- Ảnh 3.

    Sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường khoảng 22 km

    ẢNH: CAO THIÊN

    PC07 Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức đưa thi thể nạn nhân lên bờ, đồng thời phối hợp với Đồn biên phòng Chiềng Khương, Công an xã Chiềng Khương và Công an huyện Mường Ét hoàn tất các thủ tục, bàn giao nạn nhân cho gia đình.

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