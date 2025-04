Công an tỉnh Hưng Yên không nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX từ 'cò'

Thông tin trên được Công an tỉnh Hưng Yên thông báo tối 15.4. Theo Công an tỉnh Hưng Yên, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp GPLX từ Bộ GTVT về Bộ Công an, thời gian qua, cơ quan này đã huy động lực lượng, tăng cường triển khai các biện pháp với tinh thần phục vụ nhân dân, đảm bảo không ngắt quãng, không làm gián đoạn, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của công dân.

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay sẽ không nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX từ "cò mồi" ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Song, lợi dụng việc tiếp nhận thủ tục thông thoáng của lực lượng công an, một số đối tượng "cò" đã có hành vi mời chào, lôi kéo người dân có nhu cầu làm thủ tục đổi, cấp lại GPLX, nhất là tại xung quanh khu vực cổng trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hưng Yên.

Để ngăn chặn và dẹp nạn "cò mồi", Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên thông báo sẽ không nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX qua "cò mồi". Công dân trực tiếp nộp hồ sơ ở các điểm tiếp nhận hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến, nộp lệ phí quy định tại Thông tư 37/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công tác sát hạch, cấp GPLX được Bộ Công an tiếp nhận và chính thức triển khai từ ngày 1.3 vừa qua. Người dân có thể làm thủ tục qua 2 hình thức trực tuyến, hoặc trực tiếp.

Đối với hình thức trực tiếp, người dân đến trụ sở công an xã, phường, thị trấn nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc Phòng CSGT công an các tỉnh, thành phố. Lệ phí làm thủ tục này là 135.000 đồng (theo Thông tư 37/2023 của Bộ Tài chính).

Người dân được nhận kết quả sau 5 ngày làm việc kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ. Thông tin GPLX được cập nhật trên VNeID và trang tra cứu thông tin GPLX của Cục CSGT sau 3 ngày tiếp nhận hồ sơ, đại diện Cục CSGT thông tin.

Với hình thức trực tuyến, người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, sau đó chọn dịch vụ "Đổi giấy phép lái xe". Lệ phí hình thức trực tuyến là 115.000 đồng/lần cấp (theo Thông tư 63/2023 của Bộ Tài chính). Thời gian trả kết quả và hiển thị thông tin lên VNeID sẽ tương đương với làm trực tiếp.

Cục CSGT khuyến cáo người dân nên chọn thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Điều này giảm thời gian đi lại cho người dân, cũng như hạn chế tối đa tình trạng tiêu cực nếu có.