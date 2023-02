Công an tỉnh Hưng Yên tìm nạn nhân bị chiếm đoạt tiền đặt cọc mua hàng online

Ngày 20.2, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên mạng internet. Sự vụ bắt đầu từ năm 2020, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đến ngày 12.1 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 1.2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid 19 hạn chế việc đi lại của người dân, thấy nhiều người có nhu cầu mua hàng online nên Nguyễn Văn Thế (31 tuổi, trú tại xã Tam Đa, H.Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) và đồng bọn lập các trang Facebook mang tên: Đồ gia dụng thông minh; EU Hellen đồ nhập Pháp Đức; Min shop luxury store, và đăng ảnh bán hàng trên các trang này.

Sau khi khách đồng ý mua hàng, Thế yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc trả tiền trước. Tùy vào giá trị của từng mặt hàng, Thế yêu cầu khách hàng phải đặt cọc từ 200.000 đồng đến vài chục triệu đồng. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Thế không giao hàng cho khách, đồng thời chiếm đoạt số tiền cọc.

Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thế đã sử dụng 12 số tài khoản tại các ngân hàng khác nhau.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thông báo rộng rãi đến người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của Nguyễn Văn Thế cùng đồng bọn.

Đồng thời Công an tỉnh Hưng Yên thông tin ai là bị hại của nhóm đối tượng trên, liên hệ với Cơ quan Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên (79A Trưng Trắc, P.Minh Khai, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) hoặc điều tra viên An Văn Hiếu (điện thoại 0965.171.985) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.