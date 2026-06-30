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Thời sự

Công an tỉnh Lai Châu có tân phó giám đốc

Đình Huy
Đình Huy

Bộ trưởng Bộ Công an đã bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đối với đại tá Sùng A Súa và điều động đại tá Hoàng Trọng Vỹ, Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Chiều 30.6, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, dự và chủ trì buổi lễ.

Đại tá Bùi Quyết Toán trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đối với đại tá Sùng A Súa (bìa phải) và quyết định điều động đối với đại tá Hoàng Trọng Vỹ

ẢNH: CÔNG AN LAI CHÂU

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lai Châu đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đối với đại tá Sùng A Súa; quyết định điều động đại tá Hoàng Trọng Vỹ (48 tuôi, quê xã Tân Long, tỉnh Tuyên Quang), Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đại tá Bùi Quyết Toán đề nghị đại tá Sùng A Súa và đại tá Hoàng Trọng Vỹ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu; nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, đại tá Sùng A Súa khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực với công việc; không ngừng rèn luyện, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo; cùng toàn lực lượng Công an tỉnh Lai Châu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

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