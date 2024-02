Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện đường dây mua bán súng đạn quy mô lớn

Chiều 27.2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang điều tra đường dây mua bán súng đạn và vũ khí các loại trên không gian mạng.

Theo đó, năm 2023, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một số người có dấu hiệu mua bán súng đạn, công cụ hỗ trợ... trên không gian mạng. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi để thành lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán, tàng trữ súng đạn này.

Nhiều loại vũ khí quân dụng được phát hiện khi khám xét chỗ ở của nghi phạm CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Sau thời gian theo dõi, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Phan Huỳnh Thiên Đạt (33 tuổi, ở thôn Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh, H.Mộ Đức, Quảng Ngãi) vận chuyển trái phép hơn 1.000 viên đạn thể thao.



Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an H.Mộ Đức khám xét chỗ ở của Đạt. Qua đó, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 92 khẩu súng các loại, trong đó có súng quân dụng, súng săn và cả các loại đồ chơi nguy hiểm. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ hơn 14.600 viên đạn thể thao các loại và công cụ hỗ trợ khác tại chỗ ở của Đạt.

Các loại vũ khí được nghi phạm Đạt mua bán trên mạng xã hội CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi, Đạt khai nhận đã đặt mua các loại vũ khí nói trên từ nhiều nguồn trong và ngoài nước. Khi "hàng" chuyển về, Đạt cất giấu tại kho và thường xuyên thay đổi địa điểm kho vũ khí để tránh tai mắt người dân và lực lượng chức năng.



Sau đó, Đạt dùng các nhóm kín trên mạng xã hội như Youtube, Facebook đăng tải, quảng cáo, rao bán các loại vũ khí nói trên với hàng trăm lượt giao dịch khắp cả nước. "Khách hàng" phải đặt cọc hoặc thanh toán tiền trước mới được nhận "hàng", thông qua tài khoản ngân hàng do Đạt yêu cầu (tài khoản ngân hàng không do Đạt đứng tên). Phương thức gửi "hàng" của Đạt là tháo rời các bộ phận vũ khí đóng thành kiện, hoặc ngụy trang vũ khí như các gói hàng để che mắt người khác.