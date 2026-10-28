Công an tỉnh Quảng Ngãi xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy 201 tỉ đồng

Sáng 28.10, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy tại thôn An Nhơn, xã Trà Giang. Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 10 ha, quy mô quản lý 250 học viên, tổng mức đầu tư 201 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Bộ Công an 101 tỉ đồng, ngân sách tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 100 tỉ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cơ sở cai nghiện ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: H.N

Đây là dự án thành phần thuộc dự án tổng thể "Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở cai nghiện ma túy công lập" do Bộ Công an phê duyệt. Công trình do Công ty TNHH Hiệp Hòa Phát thi công, với thời gian thực hiện 540 ngày, dự kiến hoàn thành vào đầu quý 2/2028.

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: H.N

Phát biểu tại lễ khởi công, thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, điều trị, giáo dục và dạy nghề cho học viên cai nghiện. Đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

"Các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và giám sát nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực, máy móc, trang thiết bị, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và an toàn trong quá trình thi công theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt", thiếu tướng Hồ Song Ân yêu cầu.

Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: H.N

Tham dự lễ khởi công, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đánh giá cao sự chủ động của Công an tỉnh trong quá trình chuẩn bị đầu tư, từ đề xuất quy mô quản lý học viên, hoàn thiện thủ tục đến lựa chọn nhà thầu và tổ chức khởi công công trình.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công an tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo trong suốt quá trình thực hiện; các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm công trình được triển khai theo kế hoạch, sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.