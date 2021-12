Công an TP.HCM triệt phá sàn tiền ảo lừa đảo: Các nạn nhân sập bẫy thế nào?

Vỏ bọc hào nhoáng của 'doanh nhân' sàn tiền ảo

Liên quan các sàn tiền ảo bioption.org, winrich.club và wintop1.com chiếm đoạt hàng triệu USD của nhà đầu tư (NĐT) do Trần Minh Tuấn (tức Tony Trần, 36 tuổi); Hán Hữu Hải (tức Mr Henry, 35 tuổi) và Trần Lê Phạm Trung (tức Evans Trung Trần, 34 tuổi) cầm đầu bị Công an TP.HCM triệt phá ngày 28.12, hàng trăm nạn nhân bị sập bẫy đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP.HCM.

Các “doanh nhân” này xây dựng vỏ bọc hào nhoáng để tạo niềm tin, rao giảng những lợi ích và vị thế của các NĐT tiền ảo, cùng lợi nhuận kếch xù, dễ chơi dễ trúng thưởng lại không sợ rủi ro khi đã có bảo hiểm khiến nhiều người dốc vốn đầu tư.

Chị T.T.H.N., nạn nhân của vụ việc trên trình báo với Cơ quan điều tra, đầu tháng 8.2021, chị được Nguyễn Thị Hiền (tên gọi khác Alice, chưa rõ lai lịch) giới thiệu tham gia sàn điện tử winrich.club có bảo hiểm.

Sau đó, Hiền gửi đường link trang web winrich.club cho chị N. qua mạng xã hội Telegram để tạo tài khoản kinh doanh tiền ảo và sử dụng tài khoản ngân hàng mua USDT trên sàn giao dịch Binance. Tiếp đó, chị N. chuyển số USDT này vào ví của sàn winrich.club do Hiền hướng dẫn để chuyển thành đồng Gold (1 USD = 1USDT = 1 Gold) và muốn rút tiền thì làm ngược lại. Hiền “Alice" tiếp tục kết bạn với chị N. qua Facebook và Telegram để quảng bá thêm về sàn winrich.club.

Khi chị N. đã tham gia đầu tư, Trần Lê Phạm Trung bắt đầu tiếp cận chị qua Facebook “Evans Justin Jason” để quảng bá về sự phát triển của sàn winrich.com. Trung đề nghị chị N. tham gia vào phòng Zoom do Trung quản lý. Quá trình đầu tư của nhiều người tham gia thường chia sẻ trên nhóm Telegram.

Đầu tháng 10.2021, Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung khóa sàn để chiếm đoạt tài sản, chị N. trước đó đầu tư nhiều lần với tổng số tiền 145.000 USD.

Một nạn nhân khác của vụ lừa đảo là chị N.T.D.T. Được chính người thân giới thiệu, chị T. tin tưởng, dốc vốn đầu tư. Sau khi tham gia vào sàn winrich.club và được Trần Lê Phạm Trung kêu gọi đầu tư vào sàn tiền ảo winrich.club, cam kết lợi nhuận 13%/tuần, nếu mua bảo hiểm đầu tư 4%, mỗi tuần sẽ lãi chắc 9%.

Sau khi đầu tư 8.000 USD, chị T. lãi 900 USD nhưng không rút được. Ngày 4.11, sàn winrich thông báo bảo trì và hẹn đến ngày 15.11 sẽ hoạt động lại và cho các NĐT rút tiền. Thế nhưng khi đến ngày hẹn, các NĐT lại tiếp tục kéo dài đến 15.12. Biết mình bị lừa đảo và chiếm đoạt tiền nên tháng 10.2021, chị T. trình báo Công an TP.HCM.

Bẫy lợi nhuận hấp dẫn của nhà đầu tư tiền ảo

Được giới thiệu từ một nạn nhân khác, chị N.T.L.N tham gia đầu tư sàn tiền ảo bằng đường link trang web winrich.club và sử dụng tài khoản Telegram để tạo tài khoản kinh doanh tiền ảo.





Khi tham gia sàn, chị N. đã biết Hán Hữu Hải là Trần Lê Phạm Trung điều hành và tin vào vỏ bọc giàu có, sang chảnh mà 2 kẻ này tạo dựng nên quyết định đầu tư. Từ tháng 9 - 10.2021, chị N. đầu tư 20.000 USD với gói bảo hiểm 4%/tuần, lợi nhuận được cam kết là 12%, trừ ra phí bảo hiểm vẫn lãi đến 8%.

Người chơi sử dụng gói bảo hiểm cũng được quy định về giờ chơi, chị N. tham gia bảo hiểm vào khung giờ 20 giờ hằng ngày, từ thứ 2 đến thứ 7. Hạn mức chơi cho NĐT là 200 - 100.000 USD. Đầu tháng 10.2021, sàn bị khóa nên chị N. không đăng nhập được, toàn bộ số tiền đầu tư đều mất trắng.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, trong số các nạn nhân tham gia chơi tiền ảo này, anh Đ.Q.Đ. đã đầu tư 115.000 USD. Được người bạn tên Trần Đăng V. giới thiệu vào chơi sàn tiền ảo winrich.club, hình thức đánh là đánh cách lệnh xanh - đỏ - hòa, lợi nhuận trung bình mỗi tuần 13%, trừ 4% tiền bảo hiểm vẫn còn 9% lãi, với lợi nhuận hấp dẫn anh Đ. đồng ý tham gia.

Ban đầu người này đầu tư 15.000 USD nhưng nhanh chóng thua hết, để gỡ gạc, anh Đ. tiếp tục nạp vào 100.000 USD và mua gói bảo hiểm. Đến ngày 26.9, Hiền “Alice” thông báo sàn bảo trì hẹn ngày 15.11 sẽ cho rút tiền, đến nay sàn cũng đã bị khóa, toàn bộ tin nhắn trên Telegram cũng bị xóa, anh Đ. mất hết số tiền đã đầu tư.

Không chỉ anh Đ., các NĐT khác khi tham gia vào sàn winrich.club đều được cam kết lợi nhuận 12 - 13%/tuần.

Ngày 30.12, CQĐT Công an TP.HCM cho biết vẫn đang truy bắt thêm nhiều “leader”, “chuyên gia đọc lệnh” như Nhã, Phạm Anh Trí (Trí Phạm, 36 tuổi)... để mở rộng điều tra đường dây tiền ảo này, làm rõ hành vi của các nghi can liên quan đường dây này.