Công an TP.Thủ Đức xử lý nhóm thanh thiếu niên tham gia vụ ném bom xăng, hỗn chiến

Ngày 11.6, Công an TP.Thủ Đức cho biết đã mời làm việc nhiều thanh thiếu niên, thu giữ rất nhiều hung khí của nhóm thanh thiếu niên gây nên vụ đâm chém, ném bom xăng tại quán ốc nằm trên đường Hoàng Hữu Nam (P.Long Thạnh Mỹ) và vụ hỗn chiến trước cổng KTX Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật (P.Tăng Nhơn Phú A) khiến ba người bị thương vào khuya 9.6.

Theo Công an TP.Thủ Đức, T.G.B. (19 tuổi) và N.D.T. (19 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức) có mâu thuẫn cá nhân nên thách thức và hẹn nhau “huyết đấu”. Cả B. và T. đều kêu gọi rất đông bạn bè, mang theo hung khí gồm: dao tự chế, mã tấu… để hẹn đối thủ giải quyết mâu thuẫn vào tối 9.6, tại ngã ba Mỹ Thành (P.Long Thạnh Mỹ).

Tối 9.6, nhóm B. mang hung khí, đi xe máy đến ngã ba Mỹ Thành để “huyết đấu”. Tới điểm hẹn, nhóm B. không thấy nhóm T. tới nên đi tìm. Khi đến một quán ốc trên đường Hoàng Hữu Nam (P.Long Thạnh Mỹ), nhóm của B. phát hiện một nhóm đang tổ chức sinh nhật, tưởng đó là băng nhóm của T., nên cả nhóm B. lao vào đâm chém loạn xạ, ném bom xăng khiến hai người bị thương.





Chưa dừng lại đó, trên đường tẩu thoát, khi đến trước cổng KTX trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật (đường Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú A), nhóm B. gặp nhóm của T. đang lưu thông ngược chiều. Cả hai nhóm tiếp tục dùng hung khí lao vào hỗn chiến, khiến 1 người bị thương. Sau khi hỗn chiến, cả hai nhóm lên xe máy tẩu thoát. Sự việc khiến cả khu vực náo loạn.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an TP.Thủ Đức phối hợp Công an P.Long Thạnh Mỹ, Tăng Nhơn Phú A vào cuộc điều tra. Bước đầu, công an xác định hai nhóm hẹn nhau hỗn chiến chủ yếu là thanh thiếu niên đang sinh sống tại TP.Thủ Đức. Công TP.Thủ Đức đã mời nhiều thanh thiếu niên lên làm việc, lập hồ sơ xử lý. Hiện Công an TP.Thủ Đức kêu gọi những thanh thiếu niên liên quan đến cơ quan này làm việc để phục công tác điều tra.