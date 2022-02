CSGT TP.HCM lập chốt kiểm tra tài xế xe container sử dụng ma túy

Ngày 14.2, tổ công tác liên ngành gồm Đội CSGT-TT Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an P.Long Thạnh Mỹ (TP.Thủ Đức), Đội Thanh tra giao thông số 5 (Sở GTVT TP.HCM) và Trung tâm y tế TP.Thủ Đức tổ chức lực lượng lập chốt kiểm tra tài xế, phụ xe container sử dụng ma túy tại đường số 2, khu giãn dân, P.Long Thạnh Mỹ (TP.Thủ Đức).

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sau khi kiểm tra giấy tờ liên quan đến việc lưu thông, các tài xế và phụ xe container được tổ công tác giám sát vào nhà vệ sinh lấy mẫu nước tiểu và đem đến bàn y tế để test nhanh ma túy.

Các tài xế, phụ xe sau khi thực hiện đủ 2 yêu cầu, cho kết quả âm tính sẽ được tiếp tục lộ trình. Trường hợp test nhanh dương tính với chất ma túy sẽ bị lập hồ sơ và bàn giao cho Công an P.Long Thạnh Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ.





Sau hơn 1 tiếng lập chốt, tổ công tác đã kiểm tra 75 tài xế, phụ xe container, không phát hiện trường hợp nào dương tính với chất ma túy. Một tài xế bị Đội Thanh tra giao thông số 5 lập biên bản lỗi "Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải, hàng hóa không lắp camera theo quy định" tại Điểm c, Khoản 3, Điều 24 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt - Công an TP.HCM cũng đã có kế hoạch phân công các đội/trạm trực thuộc tổ chức lực lượng phối hợp cùng công an các quận, huyện trên địa bàn đảm trách thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn kết hợp ma túy tại bến xe miền Đông, bến xe Q.8, khu vực quốc lộ 50,... để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông. Qua kiểm tra, các đội/trạm đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn và phát hiện một số tài xế xe khách dương tính với chất ma túy.