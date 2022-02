TP.HCM: CSGT kiểm tra ở cảng Long Bình, phát hiện tài xế dương tính ma túy

Ngày 10.2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, sáng cùng ngày (10.2), Đội CSGT TP.Thủ Đức phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc PC08, Đội CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM, Công an P.Long Bình (TP.Thủ Đức) và Trung tâm y tế TP.Thủ Đức tổ chức chốt chặn kiểm tra ma túy tại cảng Long Bình đối với tất cả tài xế container, phụ xe ra vào khu vực này.

Đại diện PC08 cho biết, sau khi kiểm tra giấy tờ liên quan đến việc lưu thông, các tài xế và phụ xe container được tổ công tác giám sát vào nhà vệ sinh lấy mẫu nước tiểu và đem đến bàn y tế để test nhanh ma túy. Các tài xế, phụ xe sau khi thực hiện đủ 2 yêu cầu, cho kết quả âm tính sẽ được tiếp tục lộ trình. Nếu trường hợp nào test nhanh dương tính với chất ma túy sẽ bị lập hồ sơ và bàn giao cho Công an P.Long Bình tiếp tục điều tra làm rõ.





Qua kiểm tra 52 trường hợp tài xế, phụ xe container trong sáng 10.2, tổ công tác phát hiện tài xế Bùi Thành Trung (27 tuổi, quê Thái Bình) và tài xế Lê Minh Điền (29 tuổi, quê TP.HCM) dương tính với chất ma túy. Cả 2 tài xế bị tổ công tác lập hồ sơ, tạm giữ 2 xe ô tô tải thùng, 2 GPLX. Đồng thời tổ công tác cũng đã bàn giao tài xế cho Công an P.Long Bình tiếp tục xác minh, xử lý.

Trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cũng đã có kế hoạch phân công các Đội/Trạm thuộc PC08 tổ chức lực lượng kiểm tra nồng độ cồn kết hợp ma túy tại bến xe miền Đông, Bến xe Q.8, khu vực quốc lộ 50,... để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông. Qua kiểm tra, các Đội/Trạm đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn và phát hiện một số tài xế xe khách dương tính với chất ma túy.