Công an TP.Cà Mau truy tìm người đàn ông nợ hơn 200 triệu đồng 'hụi chết'

Ngày 21.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau), đang truy tìm ông Nguyễn Ngọc Điền (47 tuổi, ngụ khóm 3, P.Tân Xuyên, TP.Cà Mau) để giải quyết đơn tố giác ông Điền lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đơn tố giác, ông Điền tham gia chơi hụi, hốt hụi rồi bỏ trốn, không đóng "hụi chết" hơn 200 triệu đồng cho chủ hụi.

Trước đó, ông N.M.H. (ngụ Cà Mau) có đơn tố giác ông Điền hốt hụi nhưng không đóng tiền ''hụi chết'' cho ông hơn 200 triệu đồng. Sau nhiều lần tìm kiếm, liên hệ, yêu cầu ông Điền đóng hụi không được nên ông H. làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau truy tìm ông Nguyễn Ngọc Điền C.T.V

Tiếp nhận đơn và vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau xác định ông Điền đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện không xác định được ông Điền ở đâu.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau có quyết định truy tìm ông Điền để phục vụ công tác giải quyết tố giác tội phạm. Đồng thời, giao Tổ truy nã, truy tìm thuộc Công an TP.Cà Mau chủ trì thực hiện các biện pháp truy tìm.

"Trước mắt, tiếp nhận đơn tố giác của công dân chúng tôi giải quyết đơn. Nhưng nhiều lần, chúng tôi đến nơi cứ trú, ông Điền không có mặt ở địa phương nên chúng tôi ra quyết định truy tìm. Khi tìm được ông Điền, kết quả làm việc, xác minh như thế nào, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định", nguồn tin thông tin thêm.