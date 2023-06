Công an TP.Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo

Theo các quyết định, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng điều động đại tá Nguyễn Xuân Cường (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát cơ động; điều động thượng tá Nguyễn Văn Cung (Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) giữ chức vụ Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.



Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cũng điều động và bổ nhiệm có thời hạn thượng tá Đặng Bảo Tùng (Phó trưởng Công an Q.Hải Châu) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Điều động thượng tá Trần Đình Thanh (Phó trưởng Công an H.Hòa Vang) đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Thượng tá Nguyễn Hùng Lâm (Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế) được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an Q.Hải Châu; trung tá Cao Nguyên Minh (Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an H.Hòa Vang) giữ chức vụ Phó trưởng Công an H.Hòa Vang.



Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an Đà Nẵng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

NGUYỄN TÚ

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, chúc mừng các cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm, điều động, bên cạnh ghi nhận quá trình công tác. Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng bày tỏ mong muốn trên cương vị công tác mới, các cán bộ lãnh đạo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.