Công an TP.Hà Nội ra quân trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên đán 2024

Sáng nay 18.12, Công an TP.Hà Nội tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Kế hoạch được triển khai từ hôm nay đến hết tháng 2.2024.

Sáng 18.12, Công an TP.Hà Nội tổ chức ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 KIẾN TRẦN

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, yêu cầu công an các quận, huyện, thị xã triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở và chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên phạm vi toàn thành phố, trên từng lĩnh vực, chuyên đề…

Giám đốc Công an TP.Hà Nội chỉ đạo lực lượng nắm sát địa bàn, xử lý kiên quyết với tội phạm và người vi phạm KIẾN TRẦN

Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm; phòng ngừa, phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ khi mới hình thành, không để phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật, các "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

Sau lễ ra quân, diễu hành, Công an TP.Hà Nội tổ chức xử lý vi phạm KIẾN TRẦN

Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị thủ trưởng công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm với tinh thần thực sự quyết tâm, quyết liệt, đúng tính chất của cao điểm khi mục tiêu đặt ra cao hơn so với bình thường; cường độ công tác cao hơn, biện pháp quyết liệt triệt để hơn… Phải tạo được khí thế, hiệu quả công tác khác biệt, rõ nét, cao hơn so với trạng thái công tác bình thường; mục tiêu để nhân dân thủ đô yên vui đón xuân mới với một khí thế mới.

Sau lễ ra quân, Công an TP.Hà Nội đã tổ chức diễu hành, thực hiện ngay các chuyên đề chống ùn tắc cuối năm như xử lý xe cồng kềnh, xe dừng đỗ, các vi phạm trực tiếp liên quan đến an toàn giao thông…