Công an TP.HCM bắt 21 bị can làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường

Ngày 10.10, lực lượng chức năng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) đang mở rộng điều tra các vụ án giả mạo trong công tác và mua bán trái phép hóa đơn, xảy ra trong quá trình kiểm nghiệm nhằm làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn TP.HCM.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm của 5 doanh nghiệp

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo PC03 chủ trì, phối hợp các cục nghiệp vụ C01, C04, C05 (Bộ Công an) cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM (PC01, PC02, PC09, PA05, PA07, PK02) xác lập chuyên án đấu tranh.

Công an TP.HCM vừa khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam nhiều bị can liên quan đến đường dây chỉnh sửa, làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường và mua bán trái phép hóa đơn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 24.9, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ chia làm 5 tổ công tác đã đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm thuộc 5 doanh nghiệp, gồm: Công ty CP Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty CP Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam; Công ty CP Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Tại các địa điểm khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 288 thùng tài liệu các loại, 163 CPU máy tính, 3 USB, 4 ổ cứng, 7 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường cùng 22 con dấu. Đồng thời, cơ quan công an đã triệu tập, làm việc với 158 người có liên quan và một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để phục vụ điều tra.

Bóc trần đường dây biến mẫu ô nhiễm nặng thành đạt chuẩn môi trường

Biến mẫu "vượt chuẩn" thành "đạt chuẩn"

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong khâu quản lý, phân tích, kiểm tra mẫu để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn nhiều so với thực tế.

Lực lượng chức năng họp án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hành vi sai phạm diễn ra có tổ chức, móc ngoặc tinh vi và khép kín qua nhiều công đoạn. Khi bị phát hiện, một số đối tượng còn tìm cách tiêu hủy, làm thay đổi tài liệu, chứng cứ vật chất lẫn dữ liệu điện tử để đối phó, che giấu hành vi phạm tội.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 21 người về các tội danh "giả mạo trong công tác" (theo điều 359 bộ luật Hình sự) và "mua bán trái phép hóa đơn" (theo điều 203 bộ luật Hình sự).

Các bị can gồm nhiều giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng xét nghiệm của 5 đơn vị môi trường nêu trên, cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí.

Công an đang tiến hành khám xét ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an TP.HCM, đây là vụ việc đặc biệt phức tạp, vi phạm kéo dài ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an TP.HCM, đây là vụ việc đặc biệt phức tạp, vi phạm kéo dài. Việc can thiệp làm sai lệch số liệu không chỉ xâm hại tính khách quan, trung thực của công tác kiểm nghiệm mà còn che giấu thực trạng ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với đời sống cộng đồng và công tác quản lý nhà nước.

Hiện vụ án đang được PC03 Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.